Силы ПВО сбили 370 беспилотников за сутки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила 370 беспилотников самолетного типа, двадцать реактивных снарядов системы HIMARS, четыре управляемые авиабомбы, три ракеты "Нептун", сообщило в среду Минобороны РФ.