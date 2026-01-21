Силы ПВО сбили 370 беспилотников за сутки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила 370 беспилотников самолетного типа, двадцать реактивных снарядов системы HIMARS, четыре управляемые авиабомбы, три ракеты "Нептун", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110524 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27248 танков и других боевых бронированных машин, 1648 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32731 орудие полевой артиллерии и минометов, 52462 единицы специальной военной автомобильной техники.
