В Донецке провели акцию в память о погибших при ударе ВСУ по рынку
21.01.2026
В Донецке провели акцию в память о погибших при ударе ВСУ по рынку
Памятную акцию в честь погибших в результате удара ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в 2024 году провели в Донецке, рассказал РИА Новости РИА Новости, 21.01.2026
кировский район
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
молодая гвардия единой россии
общество
кировский район
донецк
донецкая народная республика
кировский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, молодая гвардия единой россии
Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Молодая гвардия Единой России, Общество
В Донецке провели акцию в память о погибших при ударе ВСУ по рынку в 2024 году

© Молодая Гвардия/TelegramАкция в память о погибших в результате удара ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в 2024 году в Донецке
Акция в память о погибших в результате удара ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в 2024 году в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Молодая Гвардия/Telegram
Акция в память о погибших в результате удара ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в 2024 году в Донецке
ДОНЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Памятную акцию в честь погибших в результате удара ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в 2024 году провели в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой Гвардии Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.
Утром 21 января 2024 года украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе составило 27 человек, число пострадавших - 25.
"Мы находимся в Кировском районе, микрорайон "Текстильщик". И сегодня у нас вторая годовщина с кровавого, зверского обстрела военнослужащими Украины. Мы находимся в районе рынка. Мы с командой находимся здесь, возле стихийного мемориала, куда пришли возложить цветы в память о тех 27 погибших людях, зверски убитых с реактивной системы залпового огня" , - сказал Добровольский.
Он добавил, что помимо молодежи города на место приходят жители микрорайона и всего Донецка, которые помнят произошедшие события и приходят отдать дань памяти невинно убиенным людям.
Кировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМолодая гвардия Единой России
 
 
