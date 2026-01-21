Наемники ВСУ охотятся на людей в Донбассе, заявил муфтий

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Зарубежные наёмники киевского режима приезжают в Донбасс, чтобы охотиться на людей, об этом духовенству рассказывают местные жители, заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".