Наемники ВСУ охотятся на людей в Донбассе, заявил муфтий

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Зарубежные наёмники киевского режима приезжают в Донбасс, чтобы охотиться на людей, об этом духовенству рассказывают местные жители, заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы сами, посещая эти регионы (новые территории РФ – ред.), общаемся с людьми, и слышим ужасные вещи о тех наймитах, даже не из местного населения, более чем из 50 стран, которые туда приехали, с какой жестокостью они относятся и к русскому, и к украинскому, и другим народам. Они называют свои действия охотой, они приехали с дорогими винтовками и идут на людей (охотиться – ред.)", – сказал муфтий на пресс-конференции.
В рамках пресс-конференции был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
