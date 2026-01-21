Рейтинг@Mail.ru
Наемники ВСУ охотятся на людей в Донбассе, заявил муфтий - РИА Новости, 21.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 21.01.2026
Наемники ВСУ охотятся на людей в Донбассе, заявил муфтий
Наемники ВСУ охотятся на людей в Донбассе, заявил муфтий - РИА Новости, 21.01.2026
Наемники ВСУ охотятся на людей в Донбассе, заявил муфтий
Зарубежные наёмники киевского режима приезжают в Донбасс, чтобы охотиться на людей, об этом духовенству рассказывают местные жители, заявил председатель... РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
красноармейск
альбир крганов
россия
донбасс
красноармейск
россия, донбасс, красноармейск, альбир крганов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Красноармейск, Альбир Крганов
Наемники ВСУ охотятся на людей в Донбассе, заявил муфтий

Муфтий Крганов: наемники Киева приезжают в Донбасс, чтобы охотиться на людей

© AP Photo / Frank Augstein Украинские наемники
Украинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Зарубежные наёмники киевского режима приезжают в Донбасс, чтобы охотиться на людей, об этом духовенству рассказывают местные жители, заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы сами, посещая эти регионы (новые территории РФ – ред.), общаемся с людьми, и слышим ужасные вещи о тех наймитах, даже не из местного населения, более чем из 50 стран, которые туда приехали, с какой жестокостью они относятся и к русскому, и к украинскому, и другим народам. Они называют свои действия охотой, они приехали с дорогими винтовками и идут на людей (охотиться – ред.)", – сказал муфтий на пресс-конференции.
В рамках пресс-конференции был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
МИД Колумбии прокомментировал участие своих граждан в боях за ВСУ
18 июля 2025, 19:39
 
Специальная военная операция на Украине Россия Донбасс Красноармейск Альбир Крганов
 
 
