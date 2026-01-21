Повторные торги по продаже Домодедово пройдут 29 января

"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие опубликован... Дата проведения торгов 29.01.2026 15:00 (МСК)", - говорится на странице лота.

Торги пройдут в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие в аукционе смогут подать заявки с 00.01 мск 22 января по 17.00 мск 28 января. Размер задатка не изменился, он составит 26,5 миллиарда рублей.