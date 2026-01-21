https://ria.ru/20260121/domodedovo-2069310808.html
Стала известна начальная цена "Домодедово" на повторном аукционе
Стала известна начальная цена "Домодедово" на повторном аукционе - РИА Новости, 21.01.2026
Стала известна начальная цена "Домодедово" на повторном аукционе
Начальная цена аэропорта "Домодедово" на повторном аукционе останется на уровне 132,2 миллиарда рублей, шаг понижения будет 10%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2026
https://ria.ru/20260120/domodedovo-2069171073.html
Стала известна начальная цена "Домодедово" на повторном аукционе
Начальная цена "Домодедово" на повторном аукционе останется в 132 млрд руб
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Начальная цена аэропорта "Домодедово" на повторном аукционе останется на уровне 132,2 миллиарда рублей, шаг понижения будет 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ.
"Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива - 132,2 миллиарда рублей - с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения - 10% от начальной цены", - сообщили в прес-службе.
Там также отметили, что в случае если несколько участников подтверждают начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.