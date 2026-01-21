Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт "Домодедово" повторно выставят на аукцион
14:10 21.01.2026 (обновлено: 14:51 21.01.2026)
Аэропорт "Домодедово" повторно выставят на аукцион
Аэропорт "Домодедово" повторно выставят на аукцион
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" будет повторно выставлен на продажу на аукционе на понижение цены, который пройдет 29 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ.
"Актив будет повторно выставлен на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона, который состоится 29 января 2026 года. Прием заявок будет открыт 22 января 2026 года", - сообщили в пресс-службе.
ПСБ назначен продавцом аэропорта от имени государства.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово", назначенный на 20 января, не состоялся, поскольку единственный претендент на покупку актива не был допущен до торгов.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово". В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Московский международный аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Стало известно, чем занимается бизнесмен, хотевший купить Домодедово
Домодедово (аэропорт)ОбществоЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий КаменщикАнтон СилуановГенеральная прокуратура РФ
 
 
