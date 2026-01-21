Аэропорт "Домодедово" повторно выставят на аукцион

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" будет повторно выставлен на продажу на аукционе на понижение цены, который пройдет 29 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ.

"Актив будет повторно выставлен на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона, который состоится 29 января 2026 года. Прием заявок будет открыт 22 января 2026 года", - сообщили в пресс-службе.