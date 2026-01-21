Рейтинг@Mail.ru
Компания "Домклик" впервые попала в топ Рейтинга работодателей России - РИА Новости, 21.01.2026
09:16 21.01.2026
Компания "Домклик" впервые попала в топ Рейтинга работодателей России
Компания "Домклик" впервые вошла в топ-20 Рейтинга работодателей России от hh.ru за 2025 год в категории "Крупные компании", заняв 12 место, сообщает... РИА Новости, 21.01.2026
2026
Новости
домклик, рейтинг
ДомКлик, Рейтинг
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Компания "Домклик" впервые вошла в топ-20 Рейтинга работодателей России от hh.ru за 2025 год в категории "Крупные компании", заняв 12 место, сообщает пресс-служба сервиса.
В "Домклике" подчеркнули, что за 2025 год компания прошла масштабную трансформацию, которая позволила модернизировать внутренние бизнес-процессы и повысить эффективность работы над продуктом. В результате проведенных изменений удалось увеличить различные метрики, в том числе показатель вовлеченности самих сотрудников.
Рейтинг работодателей hh.ru 2025
08:30
Отдельное внимание компания уделяет профессиональному развитию персонала. Так, она создает условия для построения индивидуального карьерного трека с возможностью перехода из одной продуктовой команды в другую – сотрудник может заниматься разными задачами, совершенствуя свои навыки, отмечают в пресс-службе.
В компании развита культура поддержки сотрудников и признания достижений, действует политика "открытых дверей". Любой сотрудник может поделиться своим мнением или идеей в общем чате или самостоятельно назначить встречу с генеральным директором, чтобы обсудить свою идею.
В "Домклике" также подчеркнули: многие корпоративные проекты, в которых принимают участие сотни сотрудников, выросли из внутренних инициатив. Например, клуб по изучению английского языка, интеллектуальные игры, волонтерские поездки и благотворительные кибертурниры.
"Создание среды, в которой хочется работать, развиваться и добиваться ощутимых результатов — наш ключевой приоритет. Мы строим человечную корпоративную культуру и создаем условия, нацеленные на долгосрочный рост сотрудников. Средний стаж работы сотрудников в “Домклик” составляет более 3 лет, а многие сотрудники остаются с нами и на более длительный срок. Сотрудники видят, как мы меняем компанию к лучшему, и это подтверждается результатами как внутренних исследований, так и внешними авторитетными площадками как рейтинг hh.ru", – приводят в пресс-службе слова директора по персоналу "Домклик" Ларисы Ковалевой.
Победителем рейтинга в категории "Крупные компании" (от 1 до 5 тысяч сотрудников) стала компания "СберМаркетинг". Также в топ-20 – "Лаборатория Касперского", "Эксмо", Okko.
 
ДомКликРейтинг
 
 
