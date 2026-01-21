Рейтинг@Mail.ru
Лоза назвал Долину мемом
00:56 21.01.2026
Лоза назвал Долину мемом
Народная артистка РФ Лариса Долина уже стала мемом, считает певец Юрий Лоза. РИА Новости, 21.01.2026
2026
россия, юрий лоза, лариса долина, московский городской суд
Россия, Юрий Лоза, Лариса Долина, Московский городской суд
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина уже стала мемом, считает певец Юрий Лоза.
"Долина уже вообще рассматривается как мем определенный, ее фамилию произносят как имя нарицательное, кто-то придумал и ввел уже термин "эффект Долиной", даже несколько терминов есть, по-моему. Терминология появилась целая, связанная с этим эпизодом. Если эта терминология войдет в жизнь и станет устойчивым словосочетанием, то она будет на слуху очень долго, но в каком качестве?" - сказал Лоза в беседе с РИА Новости.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее за 112 миллионов рублей купила Полина Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
