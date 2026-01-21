https://ria.ru/20260121/dolina-2069190785.html
Лоза назвал Долину мемом
Лоза назвал Долину мемом - РИА Новости, 21.01.2026
Лоза назвал Долину мемом
Народная артистка РФ Лариса Долина уже стала мемом, считает певец Юрий Лоза. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T00:56:00+03:00
2026-01-21T00:56:00+03:00
2026-01-21T00:56:00+03:00
россия
юрий лоза
лариса долина
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064582462_0:0:2502:1408_1920x0_80_0_0_138547a025b32a1ed1c09d7b83754206.jpg
https://ria.ru/20260120/dolina-2069173230.html
https://ria.ru/20260120/shans-2068939234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064582462_206:0:2489:1712_1920x0_80_0_0_5c0accdb8a915d9719adf1098a63eaa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий лоза, лариса долина, московский городской суд
Россия, Юрий Лоза, Лариса Долина, Московский городской суд
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина уже стала мемом, считает певец Юрий Лоза.
"Долина уже вообще рассматривается как мем определенный, ее фамилию произносят как имя нарицательное, кто-то придумал и ввел уже термин "эффект Долиной", даже несколько терминов есть, по-моему. Терминология появилась целая, связанная с этим эпизодом. Если эта терминология войдет в жизнь и станет устойчивым словосочетанием, то она будет на слуху очень долго, но в каком качестве?" - сказал Лоза в беседе с РИА Новости.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках, которую у нее за 112 миллионов рублей купила Полина Лурье. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.