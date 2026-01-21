Лоза назвал Долину мемом

"Долина уже вообще рассматривается как мем определенный, ее фамилию произносят как имя нарицательное, кто-то придумал и ввел уже термин "эффект Долиной", даже несколько терминов есть, по-моему. Терминология появилась целая, связанная с этим эпизодом. Если эта терминология войдет в жизнь и станет устойчивым словосочетанием, то она будет на слуху очень долго, но в каком качестве?" - сказал Лоза в беседе с РИА Новости.