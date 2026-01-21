https://ria.ru/20260121/dolg-2069205671.html
С блогера Ефремова* взыскивают долг через суд
С блогера Ефремова* взыскивают долг через суд - РИА Новости, 21.01.2026
С блогера Ефремова* взыскивают долг через суд
Оператор рекламных данных ООО "Медиаскаут" направил в московский суд иск к внесенному в перечень террористов и экстремистов в РФ блогеру Никите Ефремову* о... РИА Новости, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Оператор рекламных данных ООО "Медиаскаут" направил в московский суд иск к внесенному в перечень террористов и экстремистов в РФ блогеру Никите Ефремову* о взыскании около 38,5 тысячи рублей задолженности, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд в декабре, он принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Это означает, что суд рассмотрит его без проведения заседаний по представленным сторонами письменным доказательствам.
Основания исковых требований пока не уточняются. Компания "Медиаскаут" занимается передачей данных клиентов о рекламных объявлениях в Роскомнадзор
и сопровождает "клиентов на всех этапах маркировки рекламы в интернете", говорится в ее соцсетях.
Столичный суд в декабре по иску подмосковного ООО "Джетленд", оператора инвестиционной онлайн-платформы JetLend, взыскал с Ефремова* более 11 миллионов рублей.
Ефремов* с помощью платформы в 2023-2024 годах взял четыре займа, но после того, как оператор получил сведения о включении заемщика в перечень лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, договор о содействии в привлечении инвестиций был расторгнут. В иске "Джетленд" потребовал погасить долг по займам.
Против Ефремова* возбуждено уголовное дело за донаты ФБК
** (признан в России
экстремистским и ликвидирован). Как ранее заявляли в СК
РФ, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Останкинский суд Москвы
избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ефремову* грозит до восьми лет лишения свободы.
* Внесен в список террористов и экстремистов
** признан в РФ экстремистским и ликвидирован