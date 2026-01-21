С блогера Ефремова* взыскивают долг через суд

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Оператор рекламных данных ООО "Медиаскаут" направил в московский суд иск к внесенному в перечень террористов и экстремистов в РФ блогеру Никите Ефремову* о взыскании около 38,5 тысячи рублей задолженности, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд в декабре, он принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Это означает, что суд рассмотрит его без проведения заседаний по представленным сторонами письменным доказательствам.

Основания исковых требований пока не уточняются. Компания "Медиаскаут" занимается передачей данных клиентов о рекламных объявлениях в Роскомнадзор и сопровождает "клиентов на всех этапах маркировки рекламы в интернете", говорится в ее соцсетях.

Столичный суд в декабре по иску подмосковного ООО "Джетленд", оператора инвестиционной онлайн-платформы JetLend, взыскал с Ефремова* более 11 миллионов рублей.

Ефремов* с помощью платформы в 2023-2024 годах взял четыре займа, но после того, как оператор получил сведения о включении заемщика в перечень лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, договор о содействии в привлечении инвестиций был расторгнут. В иске "Джетленд" потребовал погасить долг по займам.

Против Ефремова* возбуждено уголовное дело за донаты ФБК ** (признан в России экстремистским и ликвидирован). Как ранее заявляли в СК РФ, блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ефремову* грозит до восьми лет лишения свободы.

* Внесен в список террористов и экстремистов