Глава Росархива назвал эпоху с наибольшим количеством секретных документов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сейчас только 3% архивных документов России засекречены, тогда как в советское время закрытым было почти все государственное делопроизводство, рассказал в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

"Сейчас в отечественных архивах содержится примерно полмиллиарда дел, единиц хранения. На федеральном уровне у нас только 3% закрытых секретных документов из всего объема. А на региональном и муниципальном уровнях – чуть больше 1%. Все остальное открыто, доступно. И люди совершенно спокойно могут знакомиться с этими документами разными способами: через читальные залы или с помощью интернета", - сказал он.

Артизов признал, что архив у многих россиян ассоциируется с секретными документами. "Такие ассоциации – наследие советского времени. Не лучшая часть наследия, потому что в советскую эпоху люди делились по классовому признаку: свой – не свой. Бедняк, рабочий, пролетарий – значит, свой. Богатый, эксплуататор – не свой, соответствующим образом к нему и относились", - пояснил он.

"Исходя из этого делопроизводство государственных органов, особенно партийных, было в основном секретным. Даже информация о том, кто выиграл социалистическое соревнование, печаталась на бланках "секретно". С тех времен возникло предубеждение, что все, что в архивах – секретно. Откровенно говоря, от этого надо избавляться", - заявил глава Росархива