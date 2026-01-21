Рейтинг@Mail.ru
Глава Росархива назвал эпоху с наибольшим количеством секретных документов - РИА Новости, 21.01.2026
03:38 21.01.2026
Глава Росархива назвал эпоху с наибольшим количеством секретных документов
Глава Росархива назвал эпоху с наибольшим количеством секретных документов
2026
Глава Росархива назвал эпоху с наибольшим количеством секретных документов

Артизов: при СССР почти все государственное делопроизводство было закрытым

© РИА НовостиАндрей Артизов
Андрей Артизов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости
Андрей Артизов. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сейчас только 3% архивных документов России засекречены, тогда как в советское время закрытым было почти все государственное делопроизводство, рассказал в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
"Сейчас в отечественных архивах содержится примерно полмиллиарда дел, единиц хранения. На федеральном уровне у нас только 3% закрытых секретных документов из всего объема. А на региональном и муниципальном уровнях – чуть больше 1%. Все остальное открыто, доступно. И люди совершенно спокойно могут знакомиться с этими документами разными способами: через читальные залы или с помощью интернета", - сказал он.
Герман Геринг - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Росархив рассекретит протоколы допросов Геринга и других пособников Гитлера
Вчера, 07:36
Артизов признал, что архив у многих россиян ассоциируется с секретными документами. "Такие ассоциации – наследие советского времени. Не лучшая часть наследия, потому что в советскую эпоху люди делились по классовому признаку: свой – не свой. Бедняк, рабочий, пролетарий – значит, свой. Богатый, эксплуататор – не свой, соответствующим образом к нему и относились", - пояснил он.
"Исходя из этого делопроизводство государственных органов, особенно партийных, было в основном секретным. Даже информация о том, кто выиграл социалистическое соревнование, печаталась на бланках "секретно". С тех времен возникло предубеждение, что все, что в архивах – секретно. Откровенно говоря, от этого надо избавляться", - заявил глава Росархива.
Решение о рассекречивании тех или иных документов, по его словам, принимают эксперты в соответствии с установленной законом процедурой. Он напомнил, что срок хранения государственной тайны – 30 лет. По его истечении эксперты из компетентных ведомств решают, можно ли открыть документ, но если хотя бы один из них возражает, то этот срок продлевается. Решений о продлении сроков засекречивания на 20-30 лет, по словам Артизова, бывает довольно много.
Подписание Договора между СССР и КНР 14 февраля 1950 г. в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Росархив в этом году опубликует переписку Сталина с Мао Цзэдуном
19 января, 02:56
 
Россия Андрей Артизов Федеральное архивное агентство (Росархив)
 
 
