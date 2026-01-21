Рейтинг@Mail.ru
СМИ: демократы требуют предоставить документы по делу против Пауэлла - РИА Новости, 21.01.2026
01:05 21.01.2026
СМИ: демократы требуют предоставить документы по делу против Пауэлла
СМИ: демократы требуют предоставить документы по делу против Пауэлла
Двое сенаторов от демпартии США потребовали от представителей администрации президента Дональда Трампа предоставить документы, связанные с уголовным... РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: демократы требуют предоставить документы по делу против Пауэлла

WSJ: демократы требуют предоставить документы по расследованию против Пауэлла

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Двое сенаторов от демпартии США потребовали от представителей администрации президента Дональда Трампа предоставить документы, связанные с уголовным расследованием министерства юстиции в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо американских законодателей.
По информации издания, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор от Иллинойса Дик Дурбин потребовали у генерального прокурора Пэм Бонди и директора федерального агентства по финансированию жилищного строительства Билла Пулта обеспечить сохранность документов и передать их в сенат.
Ранее Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.
Заголовок открываемого материала