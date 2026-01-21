Глава Росархива Артизов: у России есть иностранные архивные документы

Самому древнему документу в России около тысячи лет, а всего в отечественных архивах хранятся почти полмиллиарда дел. Какая эпоха оставила больше всего секретов, и почему надо их раскрывать, как государства используют архивы в своих интересах, а трофейные документы Франции помогли раскрыть, что Польша мешала СССР и союзникам предотвратить Вторую мировую войну, и какие тайны хранят любовные переписки адмирала Колчака и императора Александра II, в интервью РИА Новости рассказал руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Беседовали Диляра Солнцева и Мила Кузьмич.

– Андрей Николаевич, расскажите, пожалуйста, историю часов, которые стоят у вас в кабинете.

– Это необычные часы, я их называю одним из символов Архивной службы России. Эти часы стояли с 1940-х годов в кабинете моих предшественников – начальников Главархива Советского Союза. А после распада СССР часы встали, перестали звонить. И только когда Архивная служба России перешла в ведение президента России, мы их отремонтировали. Они теперь звучат так же, как десятилетиями ранее. Отмеряют время. Оно течет неумолимо, так же как и история. А мы, работники архивов, обеспечиваем сохранность исторической памяти.

– Каков возраст самого древнего документа, который находится в ведении Росархива?

– Это Саввина книга, документ конца XI – начала XII века, более точная датировка просто невозможна. Эта рукописная книга – один из первых кириллических документов, написанных славянским шрифтом по заказу новгородского посадника. Книга была в разных руках. Из монастырей, печатного двора поступила в архивы, теперь хранится в Российском государственном архиве древних актов.

Официально старше на несколько лет считается знаменитое Остромирово Евангелие, которое хранится в Отделе рукописей публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (Российская национальная библиотека – ред.). Но и тот, и другой документ фактически создавались по заказу одного посадника в Великом Новгороде. В 2018 году на выставке к столетию Архивной службы России два этих документа встретились. Вот такие удивительные вещи случаются через тысячу лет.

– У многих людей архивы ассоциируются с секретами. Как много у вас засекреченных документов? И, главное, какая эпоха оставила их больше всего?

– Такие ассоциации – наследие советского времени. Не лучшая часть наследия, потому что в советскую эпоху люди делились по классовому признаку: свой – не свой. Бедняк, рабочий, пролетарий – значит, свой. Богатый, эксплуататор – не свой, соответствующим образом к нему и относились. Исходя из этого делопроизводство государственных органов, особенно партийных, было в основном секретным. Даже информация о том, кто выиграл социалистическое соревнование, печаталась на бланках "секретно". С тех времен возникло предубеждение, что все, что в архивах, секретно. Откровенно говоря, от этого надо избавляться. Сейчас в отечественных архивах содержится примерно полмиллиарда дел, единиц хранения. На федеральном уровне у нас только 3% закрытых секретных документов из всего объема. А на региональном и муниципальном уровнях – чуть больше 1%. Все остальное открыто, доступно. И люди совершенно спокойно могут знакомиться с этими документами разными способами: через читальные залы или с помощью интернета.

– А есть документы, которые никогда не будут рассекречены?

– Да такого, наверное, не бывает. Архивист – это человек, который в своей профессии руководствуется десятилетиями и даже столетиями. Если обратиться к документам дореволюционной эпохи, до 1917 года, – у нас вообще секретных документов нет. Что было секретами, и большими, сейчас стало известно. Все тайное рано или поздно становится явным.

Вспомним историю. Император Александр I, у которого не было законных детей, размышлял, кому передать власть. Трон наследовать должен был его брат Константин. Но Константин не хотел этого, он был женат на католичке и к тому моменту уже довольно давно жил в Варшаве, был наместником Царства Польского в составе Российской империи. И тогда встал вопрос, что после смерти Александра I власть надо передать следующему брату – Николаю. Александр написал секретное завещание, оно было упаковано в конверт, участвовал в его легализации митрополит Московский. Знала об этом мать Александра I, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Но сам Николай ничего не знал. И когда Александр I внезапно ушел из жизни в Таганроге в 1825 году, пока его тело везли в Петербург, началась передача власти. Войска успели присягнуть Константину. А потом вскрыли завещание – Николай должен быть императором, и надо ему переприсягать. Все это вызвало известную историю, которая сейчас называется "восстание декабристов". Это завещание было суперсекретной бумагой, а сейчас она открыта, подлинник у нас есть. Его мы тоже показывали на выставке "Сто раритетов российской государственности". И другие суперсекретные бумаги, документы, относящиеся к императорской династии, теперь открыты.

Постепенно открываем документы времен гражданской войны, советской власти. Историческая секретная часть архивов неумолимо сужается… К нам поступают новые документы 1990-х, 2000-х годов. Это уже современная Россия. Там тоже есть и открытые архивы, и те, которые закрыты. Это естественный процесс – придет время, и их когда-то будут рассекречивать.

Существует специальный план рассекречивания документов. Мы его раз в пять лет составляем, собираем предложения по нашим архивам и представляем их на рассмотрение межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Это процесс регулярный, каждый год рассекречиваются тысячи дел из разных сфер.

– Каков срок жизни секретных документов?

– Срок установлен законом о государственной тайне Российской Федерации – 30 лет. Но это не означает автоматического рассекречивания архивных документов. Должна быть проведена соответствующая процедура, в рамках которой эксперты из компетентных ведомств решают, можно ли открыть документ или его часть. И если хотя бы один эксперт возражает, то срок продлевается. Довольно много таких решений о продлении сроков засекречивания на 20-30 лет, затем опять можно поставить вопрос о рассекречивании документов.

Такая же процедура за рубежом. Ведь все страны соблюдают свои национальные интересы, и когда идет борьба за отстаивание этих интересов, никто не церемонится: откроют документы, а потом по каким-то соображениям снова закроют. В свое время американцы открыли документы об их контактах с режимом Саддама Хусейна, в том числе по военной линии. А потом, когда возникла необходимость войти в Ирак, их опять закрыли. Это вечный процесс.

– У России есть документы иностранных государств, которые вы держите в секрете?

– В свое время по поручению президента России мы провели серьезнейшую работу по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. И когда тщательнейшим образом подняли материалы о предыстории пакта Молотова-Риббентропа о ненападении между Германией и СССР, воспользовались трофейными документами. Захватив Париж, немцы привезли французские архивы в Германию. А когда Красная армия вошла в эту страну, документы Французской Республики вместе с немецкими фондами переместили в качестве компенсаторной реституции в Советский Союз, и они попали к нам. Среди них оказались документы французского посольства и военного атташе в Варшаве. Когда стали их смотреть, выяснилось, что там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера. В рамках сложной внешнеполитической игры в 1939 году были разные возможности предотвратить войну. Советский Союз был крайне заинтересован в заключении такого договора. Но договориться не удалось. До самого конца мешали поляки. И именно французские документы лучше всего это показывают. Они оказались у нас, и мы их опубликовали. Благодаря этим документам совершенно по-другому выглядит роль советского руководства. И стесняться того, какую линию вели Сталин, Молотов и другие советские вожди, чтобы остановить нацистскую Германию, нечего. Документы это подтверждают, они использованы в знаменитой статье президента России к 75-летию Победы. Там эти события раскрыты подробнейшим образом. Под каждым словом можно подписаться. Потому что все это на основе архивных, в том числе иностранных трофейных документов.

– Эти страны не просят вернуть им архивы?

– История по-своему распорядилась: мы – великая архивная держава. Современная Россия – наследница Российской империи и Советского Союза. А в составе Российской империи были и Великое княжество Финляндское, и Царство Польское, и Туркестан, и Закавказье. И в советский период в результате Второй мировой войны очень многие документы иностранных государств, которые нацисты у себя собрали, попали к нам. Просить-то иностранные державы могут, но каждый раз это должно рассматриваться с точки зрения отечественного и международного права и, конечно, национальных интересов. Перемещенные в результате Второй мировой войны в СССР ценности регулирует специальный федеральный закон. В нем четко и ясно написано, что, например, при соблюдении определенной процедуры разрешена реституция частных документов и фондов, которые нацисты собирали в Австрии, Голландии, Франции. А если речь идет, например, о преступных нацистских организациях – гестапо, СС, у которых руки по локоть в крови – никаких реституционных мер быть не может.

В законе есть перечень, кто попадает под неприятельские государства, а кто – нет. Например, с Францией Советский Союз не воевал, за исключением представителей коллаборационистского режима Виши, который возглавил бывший национальный герой Франции – маршал Филипп Петен. Со сражающейся с нацистами Францией мы не воевали, были союзниками. Когда произошел распад Советского Союза, французы узнали о документах, которые они искали. Было принято специальное решение правительства в 1994 году, и мы фонды вернули. Но перед возвращением ценная их часть была скопирована, в том числе документы, связанные с предысторией Второй мировой войны. Они очень важны, потому что объясняют причины этого страшного события.

– Получается, что у России с помощью архивов есть компромат на большое количество стран?

– Я не считаю это компроматом. У России есть документальные источники, которые позволяют трезво смотреть на прошлое и то, кто как себя вел в те или иные исторические периоды. Ведь войны и масштабные события не происходят одномоментно по желанию одного человека. Все надо рассматривать в комплексе, при соблюдении исторического подхода. И документы позволяют эту картину непредвзято видеть. Благодаря, в том числе, трофейным материалам, мы смогли это сделать в отношении Второй мировой войны.

– Все документы про Великую Отечественную войну рассекречены или часть остаются закрытыми?

– Кое-что еще закрыто, но совсем немного. Не так давно мы подготовили выставку "Великая Победа", на основе масштабного выставочного проекта "Без права на забвение". Ее видели президент России, Святейший патриарх Кирилл. Больше 100 тысяч человек из 25 стран мира посетили выставку.

И когда мы ее готовили, снова пересмотрели события завершения войны. Вроде бы простое понятие – капитуляция нацистов. Но даже актов о безоговорочной капитуляции Германии было подписано два: сначала в Реймсе 7 мая, а потом в Карлхорсте 8 мая. Боевые действия в отдельных местах продолжались и после 9 мая. Подумываем посвятить этой теме специальный сборник.

Интереснейший пласт исторических документов, использовавшихся для суда над нацистскими преступниками, – протокольные записи допросов высшего военно-политического руководства нацистской Германии. Здесь и записи Геринга, и Йодля, и Кейтеля, и Деница, возглавившего правительство Германии после самоубийства Гитлера. Планируем выпустить сборник этих документов.

– То есть благодаря архивам до сих пор раскрываются свидетельства преступлений нацистского режима?

– Конечно, потому что картина событий все больше дополняется. Мы уже издали серию сборников "Без срока давности", подняли историю судебных процессов над нацистами. Жизнь заставляет копать все глубже – раз это стало актуально, раз в каких-то государствах стало модным кичиться: "Мы плевали на итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн, нам не стыдно за то, что сотрудничали с гитлеровцами, с оккупантами, были коллаборационистами" – надо постоянно напоминать об этом. Потому что, если кто-то думает, что историческая память вечна, это не так. К сожалению, историческая память бывает коротка.

Вот пример украинского народа, сознание большой части которого переформатировали. Мы понимаем, как это делалось, в том числе с помощью средств массовой информации. Переформатировали так, что о сотрудничестве украинских бандеровцев с нацистами не вспоминают. Поэтому надо напоминать, делать все документы об этих позорных и преступных действиях доступными. Именно поэтому принимаются законы о геноциде и в Белоруссии, и у нас.

Конечно, та война была войной на уничтожение. Если бы мы проиграли, то страны бы не было, советских людей превратили бы в унтерменшей, то есть недочеловеков, которые нужны были бы только как дешевая рабочая сила со всеми вытекающими последствиями.

Поколению победителей ничего не надо было объяснять – оно видело все своими глазами. А современной молодежи надо напоминать, в душу каждого молодого человека войти. Чтобы они знали: это можно, а это нельзя, это допустимо, а это недопустимо, это нравственно, а это безнравственно, это морально, а это аморально. Забывать историю нельзя.

– Часто пытаются подделывать документы?

– Специальной статистики нет. Но фальшивые документы встречаются, и черный рынок культурных ценностей существует. Продаются художественные полотна, музейные предметы и, конечно, архивные документы. Почему рынок черный? Потому что все, что там торгуется, – это с легальной точки зрения незаконные вещи: или похищенные у собственников, или же фальшивка, которую выдают за подлинник. Есть примеры, когда известным людям продавали картины, а потом они оказывались фальшивыми. Такое бывает и с архивными документами, к сожалению. Их черный рынок существует, потому что архивные документы, к которым прикоснулась рука выдающихся людей, ценны. И чем старше документ, чем выше статус личности, тем выше ценность и денежная стоимость документа. Чтобы докопаться до истины, подлинник это или фальшивка, требуется специальная экспертиза с участием профессионалов, которые дадут компетентное заключение.

– Существуют также альтернативные истории, например, про Гитлера, который не покончил с собой, а выжил и уехал в Аргентину…

– Мифы всегда были и есть. Кроме того, есть еще одно обстоятельство. Что такое история? Это река времени, которую не остановить, даже если мы хотим вернуться – вода другая. И машины времени, чтобы перенести себя назад, нет. Понять прошлое позволяют сохранившиеся от ушедшей эпохи исторические источники и их интерпретация. А она может быть разной.

Будучи молодым человеком, я оказался сотрудником аппарата ЦК КПСС и занимался сюжетами, связанными с закрытыми архивами. Это был 1989 год, горячая пора конфликта между армянами и азербайджанцами. Обсуждался вопрос возникновения Нагорного Карабаха как автономии в составе Азербайджанской Республики. Из Баку и Еревана в Москву приехали делегации с просьбой: "дайте нам документы о том, как это случилось". Мы подготовили абсолютно одинаковые комплекты копий документов. И вот из одних и тех же документов выводы в Баку и в Ереване сделали абсолютно противоположные.

К этому надо относиться спокойно. Лучший способ противостоять мифам – повышать культуру населения, читать книги и интернет-ресурсы с верифицированной информацией, основанной на исторических источниках.

– Все ли сотрудники Росархива являются выездными?

– В России нормативы: для открытых документов – одни хранилища, для секретных – другие, отдельные. Те люди, которые работают с закрытыми документами, конечно, берут на себя соответствующие обязательства. Для тех, кто ими обременен, существует отдельная процедура въезда и выезда за рубеж. Так во всем мире. К этим нормам надо относиться с пониманием: подписался под ответственностью – неси ее.

– Росархив сотрудничает с архивами других стран?

– Конечно. Но я бы покривил душой, если бы сказал, что ничего не изменилось сначала после 2014 года и возвращения Крыма, а потом уже после 2022 года и специальной военной операции. Сегодня есть государства дружественные и недружественные. С первыми отношения у нас активно развиваются. Чем сильнее становится Россия, чем тверже стоит на ногах, тем больше к нам обращаются. Тесные контакты установлены с ближайшими нашими коллегами по СНГ (например, с Белоруссией, Казахстаном). С архивистами Китая реализуем большой проект. Это переписка Сталина и Мао Цзэдуна. В следующем году планируем издать сборник этих документов. С Вьетнамом, Индией сотрудничаем, заключили меморандум с Саудовской Аравией. Алжир хочет взаимодействовать. Из стран Европейского Союза контакты поддерживает Венгрия, несмотря на то что формально это недружественная страна, член НАТО.

– Недавно Россия передала США документы по убийству Кеннеди…

– Передали не документы, речь идет о копиях. Это была просьба американской стороны. Член конгресса США Анна Паулина Луна, одна из активных сторонников действующего президента, отвечающая за работу, связанную с новым расследованием убийства президента США Джона Кеннеди, попросила наших дипломатов передать копии документов. И мы передали американской стороне копии документов сборника "Убийство президента США Дж. Ф. Кеннеди и советско-американские отношения". Резонанс был положительный.

– Эти архивные документы, которые вы уже передали США, пролили свет на детали убийства Кеннеди и на мотивы Ли Харви Освальда?

– Для нас главным было поставить точку в вопросе о роли Советского Союза в расследовании убийства президента США. Вот мы эту точку и поставили. Никакого отношения советское руководство к убийству, ко всем этим теориям коммунистического заговора не имеет. И документы это показывают. В том числе впервые опубликованные документы о пребывании Ли Харви Освальда в Советском Союзе.

– Как вы взаимодействуете с генеалогическими сообществами и любителями семейной истории?

– По мере формирования гражданского общества в современной России из "Иванов, не помнящих родства" мы превращаемся в людей, которые интересуются предками, восстанавливают свое генеалогическое древо, родословную. Для того, чтобы идти навстречу этим желаниям, запустили проект виртуального читального зала. Мы договорились, что справочный аппарат из федеральных архивов общедоступен и бесплатен. Там уже содержится больше 26 миллионов заголовков дел. Это две трети от всего объема документов, хранящихся в федеральных архивах. Постепенно система будет наполняться и региональными документами. Задаешь ключевые слова, например, фамилию, дату, и машина тебе быстро прокручивает все заголовки дела и сообщает, куда идти дальше и что можно найти.

Вторая часть – платный модуль, уже оцифрованные образы архивных документов. Там на сегодняшний день содержится 13,5 миллионов оцифрованных листов документов, большей частью генеалогических – это данные переписей населения Российской империи с XVIIIвека. Чтобы получить эту информацию, надо зарегистрироваться и подписать соответствующее соглашение в соответствии с законом о персональных данных. Оплати услугу доступа к этому виртуальному читальному залу и из дома смотри документы. Это недорого – 90 рублей в час. А если целый день, то около 300 рублей. Система заработала с сентября 2025 года, и у нее уже десятки тысяч пользователей.

Конечно, продолжим пополнять информационную систему. В перспективе придем к тому, что дадим людям возможность не просто смотреть, но и получать уже верифицированные копии документов в виртуальном читальном зале. Это будет другой уровень технологической работы российских архивов, большая длительная работа на перспективу, десятилетия вперед, что обеспечит более широкому кругу пользователей возможность знакомиться с архивными документами.

– Планируете ли оцифровать весь архив или это невозможно?

– Наверное, все возможно, но вопрос в целесообразности. Объем Архивного фонда Российской Федерации – больше 500 миллионов дел по 200 листов, а если с оборотами, то 400 листов. У нас ведь масса документов, которые лежат, и к ним пока никто не обращался. В первую очередь решили оцифровать генеалогию до 1917 года. Документы, связанные с происхождением людей, в том числе с гербами, точно будут пользоваться спросом.

– Андрей Николаевич, вы упомянули знаменитую статью президента ко Дню Победы. А как часто президент вообще обращается к архивам? Насколько они востребованы главой государства?

– Этот вопрос лучше задать президенту России (улыбается). Владимир Владимирович любит историю и внимательно читает архивные документы, помогающие понять истоки того или иного явления. Тщательной проработки потребовали вопросы, связанные с происхождением, историческими корнями современного украинского кризиса. И президент прекрасно знаком с этими историческими источниками.

– Получается, что архивные документы помогают формировать и внешнюю, и внутреннюю политическую повестку страны?

– Подлинные документы дают возможность делать своевременные выводы. А лживые документы приводят к "лживым" решениям. Я считаю, что если человек глубоко погружен, понимает и знает, откуда что проистекает, у него меньше шансов допустить ошибку.

– Личные документы и личные переписки хранятся в архиве?

– Конечно, их много – переписка, воспоминания, мемуары. Есть определенные ограничения по документам, которые сам автор или наследник попросили пока не открывать. Вот в свое время Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy.

А открытых документов много, читайте. Сценаристы, писатели, художники могли бы сочинять, выпускать фильмы по самым разным сюжетам, опираясь на исторические источники. Например, вспомним адмирала Колчака. Имеется его переписка с официальной женой Софьей и гражданской женой Анной Тимиревой. Пожалуйста, посмотрите его письма одной и другой, сопоставьте их. Некоторые письма в один день писал: что одной, а что – другой? Вот и складывается образ человека.