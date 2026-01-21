Додон назвал слова об объединении Молдавии с Румынией угрозой

Представители оппозиционного "Патриотического блока": председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и секретарь партии коммунистов Республики Молдова Константин Старыш на брифинге после закрытия избирательных участков

КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Заявления президента Молдавии Майи Санду об объединении республики с Румынией представляют угрозу государственности и могут привести к дестабилизации, заявил РИА Новости лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в подкасте The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика.

"Заявления Санду об объединении с Румынией - это опасная политическая безответственность, игра с огнем в стране, где вопрос идентичности, истории и суверенитета остается чувствительным и принципиальным", - сказал Додон в комментарии агентству.

По его словам, ни Молдавия, ни Румыния не готовы к такому шагу.

"Если говорить честно, ни Молдова, ни Румыния не готовы к такому шагу - ни юридически, ни экономически, ни с точки зрения общественного согласия", - отметил политик.

Додон подчеркнул, что с правовой точки зрения подобный сценарий противоречит основам государственности.

"Юридически это означает ликвидацию молдавского государства, что противоречит Конституции и воле абсолютного большинства граждан", - заявил политик.

Говоря об экономических последствиях, экс-президент указал на различия в социальных и финансовых системах двух стран.

"Экономически это шок: разный уровень доходов, налогов, социальных систем. Для Молдовы это будет не "объединение", а поглощение, с потерей управляемости и социальной защиты", - сказал Додон.

Отдельно лидер отметил отсутствие общественного консенсуса.

"Большинство граждан Молдовы выступают за независимую, нейтральную, молдавскую республику, а не за исчезновение страны с карты. Навязывать такой сценарий - значит провоцировать раскол, конфликты и, в конечном счете, дестабилизацию", - заявил лидер молдавских социалистов.

По его словам, альтернативой является сохранение нейтрального курса страны.

"Я убежден: будущее Молдовы - в собственной государственности, в нейтралитете, в прагматичных отношениях и с Востоком , и с Западом, без антироссийской истерии, без унионизма, без НАТО , без военных блоков и навязанных нам санкционных режимов", - сказал Додон.

Экс-президент добавил, что вопрос выбора внешнеполитического курса не должен подменять национальные интересы.

"Мы не обязаны выбирать между чужими проектами. Мы обязаны сохранить Молдову - для всех ее граждан. Мы все молдаване, вне зависимости от этнического происхождения", - заключил Додон.