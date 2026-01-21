Рейтинг@Mail.ru
Додон назвал слова об объединении Молдавии с Румынией угрозой
13:08 21.01.2026 (обновлено: 13:16 21.01.2026)
Додон назвал слова об объединении Молдавии с Румынией угрозой
Додон назвал слова об объединении Молдавии с Румынией угрозой - РИА Новости, 21.01.2026
Додон назвал слова об объединении Молдавии с Румынией угрозой
Заявления президента Молдавии Майи Санду об объединении республики с Румынией представляют угрозу государственности и могут привести к дестабилизации, заявил... РИА Новости, 21.01.2026
Додон назвал слова об объединении Молдавии с Румынией угрозой

Додон назвал слова об объединении Молдавии с Румынией угрозой государству

Представители оппозиционного "Патриотического блока": председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и секретарь партии коммунистов Республики Молдова Константин Старыш на брифинге после закрытия избирательных участков
Представители оппозиционного Патриотического блока: председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и секретарь партии коммунистов Республики Молдова Константин Старыш на брифинге после закрытия избирательных участков - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Заявления президента Молдавии Майи Санду об объединении республики с Румынией представляют угрозу государственности и могут привести к дестабилизации, заявил РИА Новости лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в подкасте The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Политолог прокомментировал референдум о слиянии Молдавии и Румынией
18 января, 17:34
"Заявления Санду об объединении с Румынией - это опасная политическая безответственность, игра с огнем в стране, где вопрос идентичности, истории и суверенитета остается чувствительным и принципиальным", - сказал Додон в комментарии агентству.
По его словам, ни Молдавия, ни Румыния не готовы к такому шагу.
"Если говорить честно, ни Молдова, ни Румыния не готовы к такому шагу - ни юридически, ни экономически, ни с точки зрения общественного согласия", - отметил политик.
Додон подчеркнул, что с правовой точки зрения подобный сценарий противоречит основам государственности.
"Юридически это означает ликвидацию молдавского государства, что противоречит Конституции и воле абсолютного большинства граждан", - заявил политик.
Говоря об экономических последствиях, экс-президент указал на различия в социальных и финансовых системах двух стран.
"Экономически это шок: разный уровень доходов, налогов, социальных систем. Для Молдовы это будет не "объединение", а поглощение, с потерей управляемости и социальной защиты", - сказал Додон.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
18 января, 11:56
Отдельно лидер отметил отсутствие общественного консенсуса.
"Большинство граждан Молдовы выступают за независимую, нейтральную, молдавскую республику, а не за исчезновение страны с карты. Навязывать такой сценарий - значит провоцировать раскол, конфликты и, в конечном счете, дестабилизацию", - заявил лидер молдавских социалистов.
По его словам, альтернативой является сохранение нейтрального курса страны.
"Я убежден: будущее Молдовы - в собственной государственности, в нейтралитете, в прагматичных отношениях и с Востоком, и с Западом, без антироссийской истерии, без унионизма, без НАТО, без военных блоков и навязанных нам санкционных режимов", - сказал Додон.
Экс-президент добавил, что вопрос выбора внешнеполитического курса не должен подменять национальные интересы.
"Мы не обязаны выбирать между чужими проектами. Мы обязаны сохранить Молдову - для всех ее граждан. Мы все молдаване, вне зависимости от этнического происхождения", - заключил Додон.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Санду хочет войти в историю как последний президент Молдавии, заявил Додон
18 января, 13:42
 
Румыния Молдавия В мире Восток Игорь Додон Майя Санду НАТО
 
 
