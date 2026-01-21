Более 32 тысяч ветеранов боевых действий получат юридическую помощь

ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Тридцать две тысячи ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов получат профессиональную юридическую помощь, рассказала журналистам в рамках подписания соглашения между филиалом фонда "Защитники Отечества" в ДНР и Государственным юридическим бюро в ДНР руководитель республиканского филиала Марина Соловарова.

"Ветераны боевых действий, члены семьи погибших наших бойцов адресует свои вопросы... Вопросы имущественных, наследственных отношений, семейные вопросы и вопросы, связанные с установлением статуса ветерана боевых действий... Поэтому квалифицированная помощь юриста для нас - очень важная мера поддержки. Количество подопечных у нас уже более 32 тысяч, поэтому будем развивать и адресный подход при предоставлении юридической помощи, то есть путем предоставления консультации и на площадках нашего филиала", - сказала Соловарова.