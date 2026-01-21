Рейтинг@Mail.ru
Более 32 тысяч ветеранов боевых действий получат юридическую помощь
Надежные люди
 
14:27 21.01.2026
Более 32 тысяч ветеранов боевых действий получат юридическую помощь
Более 32 тысяч ветеранов боевых действий получат юридическую помощь
Тридцать две тысячи ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов получат профессиональную юридическую помощь, рассказала журналистам в рамках подписания... РИА Новости, 21.01.2026
донецкая народная республика, безопасность
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Более 32 тысяч ветеранов боевых действий получат юридическую помощь

Более 32 тыс ветеранов боевых действий получат юридическую помощь

Удостоверения ветерана боевых действий
Удостоверения ветерана боевых действий
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Удостоверения ветерана боевых действий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Тридцать две тысячи ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов получат профессиональную юридическую помощь, рассказала журналистам в рамках подписания соглашения между филиалом фонда "Защитники Отечества" в ДНР и Государственным юридическим бюро в ДНР руководитель республиканского филиала Марина Соловарова.
"Ветераны боевых действий, члены семьи погибших наших бойцов адресует свои вопросы... Вопросы имущественных, наследственных отношений, семейные вопросы и вопросы, связанные с установлением статуса ветерана боевых действий... Поэтому квалифицированная помощь юриста для нас - очень важная мера поддержки. Количество подопечных у нас уже более 32 тысяч, поэтому будем развивать и адресный подход при предоставлении юридической помощи, то есть путем предоставления консультации и на площадках нашего филиала", - сказала Соловарова.
Она добавила, что вопрос предоставления юридической помощи - это один из самых востребованных вопросов со стороны людей, которые состоят на учете филиала.
Народный фронт передал участникам СВО более 5 тысяч дронов
Народный фронт передал участникам СВО более 5 тысяч дронов
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Безопасность
 
 
