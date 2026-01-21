Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 21.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 21.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и 155-мм САУ "Krab" польского производства в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и 155-мм САУ "Krab" польского производства в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, девять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция П-18 и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
