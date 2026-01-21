https://ria.ru/20260121/dmitriev-2069344593.html
Дмитриев подтвердил, что Уиткофф и Кушнер в четверг посетят Москву
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что... РИА Новости, 21.01.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Дмитриев подтвердил, что Уиткофф и Кушнер в четверг посетят Москву
