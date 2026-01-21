Рейтинг@Mail.ru
16:15 21.01.2026 (обновлено: 16:17 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/dmitriev-2069344593.html
Дмитриев подтвердил, что Уиткофф и Кушнер в четверг посетят Москву
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:15:00+03:00
2026-01-21T16:17:00+03:00
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Москву в четверг.
Ранее Уиткофф заявил, что он и Кушнер вылетят в Москву в четверг.
