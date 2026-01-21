Рейтинг@Mail.ru
12:41 21.01.2026
Дмитриев прокомментировал слухи о проблемах между Германией и Францией
Дмитриев прокомментировал слухи о проблемах между Германией и Францией
в мире
париж
берлин (город)
гренландия
дональд трамп
кирилл дмитриев
politico
российский фонд прямых инвестиций
в мире, париж, берлин (город), гренландия, дональд трамп, кирилл дмитриев, politico, российский фонд прямых инвестиций, меркосур, удары сша по венесуэле
В мире, Париж, Берлин (город), Гренландия, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Politico, Российский фонд прямых инвестиций, Меркосур, Удары США по Венесуэле
Дмитриев прокомментировал слухи о проблемах между Германией и Францией

Дмитриев прокомментировал слухи о напряженных отношениях между ФРГ и Францией

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слухи о напряженных отношениях между Парижем и Берлином во время растущей угрозы, которую президент США Дональд Трамп представляет для Гренландии.
"Подразделения внутри подразделений", - написал Дмитриев на странице в соцсети X, прикрепив к публикации новость газеты Politico, в котором говорится о том, что в то время как Европе необходимо объединение франко-германской пары для противодействия растущей угрозе, которую президент США Дональд Трамп представляет для Гренландии, отношения между Парижем и Берлином находятся под напряжением.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию
08:00
Как ранее отмечала Politico, отношения между Парижем и Берлином переживают период напряженности в то время, когда Европе необходимо, чтобы "франко-германский тандем" объединился для борьбы с угрозой со стороны Трампа в вопросе Гренландии.
Французские дипломаты обеспокоены усилиями ФРГ занять доминирующую позицию в Европе, в то время, как в Германии раздражены переносом совместного проекта по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS), а также противостоянию сделки по МЕРКОСУР и плану использования замороженных активов РФ на помощь Киеву
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Для Украины изобретают особый рецепт диетического Евросоюза
19 января, 08:00
 
В миреПарижБерлин (город)ГренландияДональд ТрампКирилл ДмитриевPoliticoРоссийский фонд прямых инвестицийМеркосурУдары США по Венесуэле
 
 
