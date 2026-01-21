https://ria.ru/20260121/dmitriev-2069268338.html
Дмитриев прокомментировал слова премьера Бельгии о зависимости от США
Дмитриев прокомментировал слова премьера Бельгии о зависимости от США - РИА Новости, 21.01.2026
Дмитриев прокомментировал слова премьера Бельгии о зависимости от США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:49:00+03:00
2026-01-21T11:49:00+03:00
2026-01-21T14:56:00+03:00
в мире
бельгия
сша
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20260121/zaharova-2069231955.html
бельгия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, сша, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
В мире, Бельгия, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Дмитриев прокомментировал слова премьера Бельгии о зависимости от США
Дмитриев прокомментировал слова де Вевера о вассалах и рабах в отношениях с США