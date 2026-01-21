Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев высказался об использовании ЕС "торговой базуки" против США - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/dmitriev-2069211505.html
Дмитриев высказался об использовании ЕС "торговой базуки" против США
Дмитриев высказался об использовании ЕС "торговой базуки" против США - РИА Новости, 21.01.2026
Дмитриев высказался об использовании ЕС "торговой базуки" против США
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что "храбрые" члены ЕС, которые намерены использовать... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T07:00:00+03:00
2026-01-21T07:00:00+03:00
в мире
сша
россия
германия
кирилл дмитриев
джо байден
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069209459.html
сша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, германия, кирилл дмитриев, джо байден, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Германия, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
Дмитриев высказался об использовании ЕС "торговой базуки" против США

Дмитриев: применяя "торговую базуку" против США, ЕС хочет похвалу от Байдена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что "храбрые" члены ЕС, которые намерены использовать "торговую базуку" против США, хотят, чтобы бывший американский президент Джо Байден ими гордился.
Европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ранее сообщило, что Германия вслед за Францией намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения "инструмент против принуждения" Евросоюза, также известного как "торговая базука" против США на фоне ситуации с Гренландией.
"Храбрые члены ЕС хотят "применить свою торговую базуку" против США - они хотят, чтобы Байден гордился ими", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, комментируя статью Politico.
К своей публикации он прикрепил GIF-изображение, на котором Байден, судя по подписи, говорит: "Вы такие храбрые".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп ответил на угрозы ЕС применить "торговую базуку"
06:21
 
В миреСШАРоссияГерманияКирилл ДмитриевДжо БайденЕвросоюзPoliticoЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала