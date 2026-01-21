Рейтинг@Mail.ru
Детсады по запросу родителей могут работать до восьми часов вечера - РИА Новости, 21.01.2026
20:17 21.01.2026
Детсады по запросу родителей могут работать до восьми часов вечера
Детсады по запросу родителей могут работать до восьми часов вечера - РИА Новости, 21.01.2026
Детсады по запросу родителей могут работать до восьми часов вечера
Детские сады по запросу родителей могут создавать "дежурные группы" и работать до восьми часов вечера, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Детсады по запросу родителей могут работать до восьми часов вечера

Чернышенко: детсады по запросу родителей могут работать до 8 часов вечера

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Детские сады по запросу родителей могут создавать "дежурные группы" и работать до восьми часов вечера, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По запросам родителей в детских садах создаются "дежурные группы", куда малыши могут приходить очень рано - в половине седьмого утра, а забирать их родители смогут вплоть до 20 часов вечера", - сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Путин прокомментировал рекомендации правительства по работе детских садов
Вчера, 19:05
Он отметил, что в Тюменской области выбирают более гибкий подход, когда открыты группы с разной продолжительностью пребывания - девять, десять с половиной или даже двенадцать часов.
"А в Тульской области распространена практика, когда дошкольные учреждения подстраиваются под график конкретных промышленных предприятий", - добавил вице-премьер.
Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила РИА Новости, что детские сады должны работать до восьми часов вечера, так как существующий график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.
Президент РФ Владимир Путин
Правительство прорабатывает вопрос продления работы детсадов, заявил Путин
Вчера, 18:23
 
