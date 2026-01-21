Детсады по запросу родителей могут работать до восьми часов вечера

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Детские сады по запросу родителей могут создавать "дежурные группы" и работать до восьми часов вечера, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила РИА Новости, что детские сады должны работать до восьми часов вечера, так как существующий график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.