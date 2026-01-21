Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 21.01.2026 (обновлено: 12:11 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/deputat-2069273438.html
Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ
Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ - РИА Новости, 21.01.2026
Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ
Депутат Верховной рады Украины, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что по совету директора-распорядителя Международного валютного... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:05:00+03:00
2026-01-21T12:11:00+03:00
в мире
украина
киев
даниил гетманцев
кристалина георгиева
верховная рада украины
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069274381_94:270:960:757_1920x0_80_0_0_5c5664d5558690a2c84992968680cfc2.jpg
https://ria.ru/20260119/ukraina-2068809090.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава МВФ советует украинцам рычать по утрам
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам, чтобы сохранять веру в себя. Как именно это предлагается делать, можно посмотреть на видео.
2026-01-21T12:05
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069274381_99:180:960:826_1920x0_80_0_0_71e9743f6162381bbf65fe3f0fb4bbe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, даниил гетманцев, кристалина георгиева, верховная рада украины, мвф
В мире, Украина, Киев, Даниил Гетманцев, Кристалина Георгиева, Верховная Рада Украины, МВФ
Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ

Депутат Рады Гетманцев заявил, что по совету Георгиевой рычал, но ему не помогло

© Фото : страница Даниила Гетманцева в соцсетиДаниил Гетманцев
Даниил Гетманцев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : страница Даниила Гетманцева в соцсети
Даниил Гетманцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что по совету директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой "рычал как лев", однако ему это не очень помогло.
Ранее Георгиева посоветовала гражданам Украины рычать по утрам, чтобы сохранять веру в себя.
"Знаю, что вас интересует, как там в Верховной раде? Вода есть. Вернее, тепло есть, но только в наших сердцах. Пытался "рычать как лев". Помогло не очень", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Украине раскритиковали Кулебу за призыв ходить в рестораны
19 января, 15:00
 
В миреУкраинаКиевДаниил ГетманцевКристалина ГеоргиеваВерховная Рада УкраиныМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала