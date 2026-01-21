Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что по совету директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой "рычал как лев", однако ему это не очень помогло.