Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ
Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ - РИА Новости, 21.01.2026
Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ
Депутат Верховной рады Украины, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что по совету директора-распорядителя Международного валютного... РИА Новости, 21.01.2026
украина
киев
Глава МВФ советует украинцам рычать по утрам
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам, чтобы сохранять веру в себя. Как именно это предлагается делать, можно посмотреть на видео.
Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ
Депутат Рады Гетманцев заявил, что по совету Георгиевой рычал, но ему не помогло