Красноярского бизнесмена Гольдмана объявили в международный розыск

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-депутат Красноярского края Роман Гольдман разыскивается по международным каналам по запросу России, где он также переобъявлен в розыск, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В 2023 году МВД РФ объявило Гольдмана в федеральный розыск, а позднее - и в международный.

Как выяснило РИА Новости, международная полиция завела розыскное дело на Гольдмана. Кроме того, как свидетельствуют данные базы МВД РФ, российская полиция переобъявила в розыск бизнесмена.

Гольдман заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело было заведено в ноябре 2023 года. Тогда более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты. Позднее региональный главк МВД заявил, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств Гольдмана. В декабре того же года полиция сообщала, что последним местонахождением Гольдмана значится Стамбул . В декабре 2024 года Гольдман вылетел из Стамбула в Мексику . По данным МВД, всего своих денег не досчитались почти 1,5 тысячи пайщиков.