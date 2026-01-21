https://ria.ru/20260121/deputat-2069227298.html
Красноярского бизнесмена Гольдмана объявили в международный розыск
Красноярского бизнесмена Гольдмана объявили в международный розыск
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-депутат Красноярского края Роман Гольдман разыскивается по международным каналам по запросу России, где он также переобъявлен в розыск, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В 2023 году МВД РФ
объявило Гольдмана
в федеральный розыск, а позднее - и в международный.
Как выяснило РИА Новости, международная полиция завела розыскное дело на Гольдмана. Кроме того, как свидетельствуют данные базы МВД РФ, российская полиция переобъявила в розыск бизнесмена.
Гольдман заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело было заведено в ноябре 2023 года. Тогда более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске
обратились с жалобами на невыплаты. Позднее региональный главк МВД заявил, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств Гольдмана. В декабре того же года полиция сообщала, что последним местонахождением Гольдмана значится Стамбул
. В декабре 2024 года Гольдман вылетел из Стамбула в Мексику
. По данным МВД, всего своих денег не досчитались почти 1,5 тысячи пайщиков.
Против Романа Гольдмана в июле 2025 года было возбуждено еще одно уголовное дело об отмывании более 41 миллионов рублей.