Рейтинг@Mail.ru
Красноярского бизнесмена Гольдмана объявили в международный розыск - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/deputat-2069227298.html
Красноярского бизнесмена Гольдмана объявили в международный розыск
Красноярского бизнесмена Гольдмана объявили в международный розыск - РИА Новости, 21.01.2026
Красноярского бизнесмена Гольдмана объявили в международный розыск
Экс-депутат Красноярского края Роман Гольдман разыскивается по международным каналам по запросу России, где он также переобъявлен в розыск, свидетельствуют... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:32:00+03:00
2026-01-21T09:32:00+03:00
стамбул
красноярск
мексика
роман гольдман
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911494599_0:75:1017:647_1920x0_80_0_0_ada0e3acabfb4cfe7b121931da3f793b.jpg
https://ria.ru/20260119/mvd-2068692124.html
стамбул
красноярск
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911494599_113:0:1014:676_1920x0_80_0_0_2a73969f32edad25fe96215cd112d238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, красноярск, мексика, роман гольдман, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Стамбул, Красноярск, Мексика, Роман Гольдман, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Красноярского бизнесмена Гольдмана объявили в международный розыск

Экс-депутата Красноярского края Гольдмана объявили в международный розыск

© Фото : заксобрание Красноярского края Роман Гольдман
Роман Гольдман - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : заксобрание Красноярского края
Роман Гольдман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-депутат Красноярского края Роман Гольдман разыскивается по международным каналам по запросу России, где он также переобъявлен в розыск, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В 2023 году МВД РФ объявило Гольдмана в федеральный розыск, а позднее - и в международный.
Как выяснило РИА Новости, международная полиция завела розыскное дело на Гольдмана. Кроме того, как свидетельствуют данные базы МВД РФ, российская полиция переобъявила в розыск бизнесмена.
Гольдман заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело было заведено в ноябре 2023 года. Тогда более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты. Позднее региональный главк МВД заявил, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств Гольдмана. В декабре того же года полиция сообщала, что последним местонахождением Гольдмана значится Стамбул. В декабре 2024 года Гольдман вылетел из Стамбула в Мексику. По данным МВД, всего своих денег не досчитались почти 1,5 тысячи пайщиков.
Против Романа Гольдмана в июле 2025 года было возбуждено еще одно уголовное дело об отмывании более 41 миллионов рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду объявили в розыск
19 января, 08:37
 
СтамбулКрасноярскМексикаРоман ГольдманМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала