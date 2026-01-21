В Ивановской области возбудили дело за нарушения прав многодетных семей

"Установлено, что в период с 2023 по 2024 годы должностные лица территориального управления социальной защиты населения в связи с личной заинтересованностью с нарушением очередности направили в орган местного самоуправления уведомления о необходимости предоставления земельных участков в Ивановском муниципальном районе в собственность как многодетным семьям некоторым должностным лицам, в числе которых супруга руководителя исполнительного органа государственной власти региона", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.