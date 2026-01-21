Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области возбудили дело за нарушения прав многодетных семей
21.01.2026
В Ивановской области возбудили дело за нарушения прав многодетных семей
В Ивановской области возбудили дело за нарушения прав многодетных семей - РИА Новости, 21.01.2026
В Ивановской области возбудили дело за нарушения прав многодетных семей
Дело о превышении полномочий при предоставлении участков многодетным семьям возбуждено в Ивановской области, где должностные лица, чьи семьи также относятся к... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
ивановская область
иваново
ивановский район
ивановская область
иваново
ивановский район
ивановская область, иваново, ивановский район
Происшествия, Ивановская область, Иваново, Ивановский район
В Ивановской области возбудили дело за нарушения прав многодетных семей

Прокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Дело о превышении полномочий при предоставлении участков многодетным семьям возбуждено в Ивановской области, где должностные лица, чьи семьи также относятся к категории многодетных, получали землю вне очереди и в наиболее подготовленных местах, сообщила прокуратура региона.
"Установлено, что в период с 2023 по 2024 годы должностные лица территориального управления социальной защиты населения в связи с личной заинтересованностью с нарушением очередности направили в орган местного самоуправления уведомления о необходимости предоставления земельных участков в Ивановском муниципальном районе в собственность как многодетным семьям некоторым должностным лицам, в числе которых супруга руководителя исполнительного органа государственной власти региона", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
По информации ведомства, многодетным семьям, ранее поставленным на учет, земелю предлагали далеко от Иваново, в лесном массиве или болотистой местности, без необходимой коммунальной инфраструктуры и подъездных путей, либо не предлагались совсем.
"При этом земли, полученные заинтересованными лицами в собственность, расположены на территории Беляницкого и Коляновского сельских поселений Ивановского района в незначительном расстоянии от областного центра и оснащены необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой", - отмечается в сообщении.
По данным надзорного ведомства, нарушены права более 100 многодетных семей.
По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уточняет ведомство.
Ивановская область
 
 
