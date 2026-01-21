В Ивановской области возбудили дело за нарушения прав многодетных семей

РЯЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Дело о превышении полномочий при предоставлении участков многодетным семьям возбуждено в Ивановской области, где должностные лица, чьи семьи также относятся к категории многодетных, получали землю вне очереди и в наиболее подготовленных местах, сообщила прокуратура региона.
"Установлено, что в период с 2023 по 2024 годы должностные лица территориального управления социальной защиты населения в связи с личной заинтересованностью с нарушением очередности направили в орган местного самоуправления уведомления о необходимости предоставления земельных участков в Ивановском муниципальном районе в собственность как многодетным семьям некоторым должностным лицам, в числе которых супруга руководителя исполнительного органа государственной власти региона", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
По информации ведомства, многодетным семьям, ранее поставленным на учет, земелю предлагали далеко от Иваново, в лесном массиве или болотистой местности, без необходимой коммунальной инфраструктуры и подъездных путей, либо не предлагались совсем.
"При этом земли, полученные заинтересованными лицами в собственность, расположены на территории Беляницкого и Коляновского сельских поселений Ивановского района в незначительном расстоянии от областного центра и оснащены необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой", - отмечается в сообщении.
По данным надзорного ведомства, нарушены права более 100 многодетных семей.
По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уточняет ведомство.