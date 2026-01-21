https://ria.ru/20260121/debaltsevo-2069383385.html
В Дебальцево ликвидируют последствия атаки ВСУ, заявил Пушилин
В Дебальцево ликвидируют последствия атаки ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.01.2026
В Дебальцево ликвидируют последствия атаки ВСУ, заявил Пушилин
Тепловой контур в жилых домах и работу транспортных маршрутов восстанавливают в Дебальцево в ДНР после атаки ВСУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 21.01.2026
