Рейтинг@Mail.ru
В Дебальцево ликвидируют последствия атаки ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/debaltsevo-2069383385.html
В Дебальцево ликвидируют последствия атаки ВСУ, заявил Пушилин
В Дебальцево ликвидируют последствия атаки ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.01.2026
В Дебальцево ликвидируют последствия атаки ВСУ, заявил Пушилин
Тепловой контур в жилых домах и работу транспортных маршрутов восстанавливают в Дебальцево в ДНР после атаки ВСУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:02:00+03:00
2026-01-21T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
дебальцево
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дебальцево
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дебальцево, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В Дебальцево ликвидируют последствия атаки ВСУ, заявил Пушилин

Пушилин: в Дебальцево восстанавливают инфраструктуру после атаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Тепловой контур в жилых домах и работу транспортных маршрутов восстанавливают в Дебальцево в ДНР после атаки ВСУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Ликвидируем последствия удара ВФУ по Дебальцево. Уже восстанавливаем тепловой контур в жилых домах. Завершены работы в семи многоквартирных домах. Также в Дебальцево повреждено десять единиц городского транспорта. Уже восстановили работу маршрутов №2А и №5", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, также повреждено остекление социальных объектов, в том числе школ, дети временно переведены на дистанционное обучение.
Как отмечает Пушилин, в городе открыли восемь пунктов обогрева, а для людей, чье жилье пострадало в результате атаки ВСУ, в школе №4 развернули эвакуационный пункт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДебальцевоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала