В Давосе произошел пожар в здании отеля, пишут СМИ
23:03 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/davos-2069443249.html
В Давосе произошел пожар в здании отеля, пишут СМИ
Пожар произошел в одной из построек отеля Turmhotel Viktoria в швейцарском Давосе, где проводится сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает газета РИА Новости, 21.01.2026
В Давосе произошел пожар в здании отеля, пишут СМИ

Сотрудник полиции следит за безопасностью во время проведения форума в Давосе, Швейцария
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Пожар произошел в одной из построек отеля Turmhotel Viktoria в швейцарском Давосе, где проводится сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает газета Blick.
По данным издания, в сдаваемой под сдачу деревянной постройке на территории отеля Turmhotel Victoria вечером произошел пожар. Постояльцы отеля были эвакуированы.
К месту происшествия прибыли шесть пожарных машин и полиция, которая оцепила территорию. По данным Blick, пожар был успешно потушен, пострадавших нет.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
