https://ria.ru/20260121/davos-2069443249.html
В Давосе произошел пожар в здании отеля, пишут СМИ
В Давосе произошел пожар в здании отеля, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
В Давосе произошел пожар в здании отеля, пишут СМИ
Пожар произошел в одной из построек отеля Turmhotel Viktoria в швейцарском Давосе, где проводится сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает газета РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:03:00+03:00
2026-01-21T23:03:00+03:00
2026-01-21T23:03:00+03:00
давос
в мире
всемирный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845537700_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_0b61841d2400322146e7d4f226b21520.jpg
https://ria.ru/20260121/davos-2069440274.html
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845537700_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ae97f32882d17bee0b4784b6c87ce2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давос, в мире, всемирный экономический форум (вэф)
Давос, В мире, Всемирный экономический форум (ВЭФ)
В Давосе произошел пожар в здании отеля, пишут СМИ
Blick: в Давосе произошел пожар в деревянной постройки отеля