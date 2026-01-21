Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США назвал Давос "львиным логовом"
22:50 21.01.2026
Вице-президент США назвал Давос "львиным логовом"
Вице-президент США назвал Давос "львиным логовом" - РИА Новости, 21.01.2026
Вице-президент США назвал Давос "львиным логовом"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал швейцарский Давос "львиным логовом", охарактеризовав речь американского лидера на Всемирном экономическом форуме,... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, давос, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп
В мире, США, Давос, Джеймс Дэвид Вэнс, Дональд Трамп
Вице-президент США назвал Давос "львиным логовом"

Вэнс назвал Давос «львиным логовом»

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал швейцарский Давос "львиным логовом", охарактеризовав речь американского лидера на Всемирном экономическом форуме, проходящем в этом городе, как "историческую".
"Историческая речь в самом сердце львиного логова", - написал Вэнс X.
Ранее Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. В своей речи американский президент, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты. Трамп также подчеркнул, что НАТО и Европа должны работать по Украине, а не Вашингтон, поскольку его отделяет от конфликта океан.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп ответил тем, кто называет его диктатором
