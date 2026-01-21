Рейтинг@Mail.ru
15:44 21.01.2026 (обновлено: 16:14 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/davos-2069335616.html
В ЕК не подтвердили, что в Давосе подпишут договор о восстановлении Украины
2026-01-21T15:44:00+03:00
2026-01-21T16:14:00+03:00
"Дом Украины" в Давосе. 20 января 2026
Дом Украины в Давосе. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
"Дом Украины" в Давосе. 20 января 2026
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. В Еврокомиссии не смогли подтвердить, что в Давосе подпишут соглашение о восстановлении Украины, в церемонии планировал участвовать ЕС, сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье.
Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что запланированное на этой неделе объявление о плане по восстановлению Украины на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено. Как отмечает издание, вероятной причиной стало напряжение в отношениях между США и Европой на фоне заявлений Трампа о Гренландии и "Совете мира".
"У меня нет конкретной информации о церемонии, которую я мог бы предоставить", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли кто-то из лидеров евроинститутов участвовать в этой церемонии, или же церемонии не будет.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава МИД Финляндии Элина Валтонен на экономическом форуме в Давосе. 20 января 2026 года
