https://ria.ru/20260121/davos-2069335616.html
В ЕК не подтвердили, что в Давосе подпишут договор о восстановлении Украины
В ЕК не подтвердили, что в Давосе подпишут договор о восстановлении Украины - РИА Новости, 21.01.2026
В ЕК не подтвердили, что в Давосе подпишут договор о восстановлении Украины
В Еврокомиссии не смогли подтвердить, что в Давосе подпишут соглашение о восстановлении Украины, в церемонии планировал участвовать ЕС, сообщил представитель... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:44:00+03:00
2026-01-21T15:44:00+03:00
2026-01-21T16:14:00+03:00
в мире
украина
давос
европа
еврокомиссия
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069343788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d289e3a45d87a99f8e290988ac0f491.jpg
https://ria.ru/20260121/finlyandiya-2069203025.html
украина
давос
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069343788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc0ebaace3cae7bd95899725e44afcfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, давос, европа, еврокомиссия, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Давос, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, Мирный план США по Украине
В ЕК не подтвердили, что в Давосе подпишут договор о восстановлении Украины
Мерсье не подтвердил, что в Давосе подпишут соглашение о восстановлении Украины