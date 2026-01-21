Рейтинг@Mail.ru
В Давосе усилили меры безопасности в преддверии визита Трампа
15:14 21.01.2026 (обновлено: 16:12 21.01.2026)
В Давосе усилили меры безопасности в преддверии визита Трампа
В Давосе усилили меры безопасности в преддверии визита Трампа - РИА Новости, 21.01.2026
В Давосе усилили меры безопасности в преддверии визита Трампа
Меры безопасности на швейцарском альпийском курорте был усилены в преддверии визита американского президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:14:00+03:00
2026-01-21T16:12:00+03:00
в мире
давос
цюрих
швейцария
дональд трамп
давос
цюрих
швейцария
в мире, давос, цюрих, швейцария, дональд трамп
В мире, Давос, Цюрих, Швейцария, Дональд Трамп
В Давосе усилили меры безопасности в преддверии визита Трампа

РИА Новости: в Давосе усилили меры безопасности в преддверии визита Трампа

© REUTERS / Romina AmatoСилы безопасности патрулируют территорию перед прибытием президента США Дональда Трампа в Давос. 21 января 2026
Силы безопасности патрулируют территорию перед прибытием президента США Дональда Трампа в Давос. 21 января 2026 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Силы безопасности патрулируют территорию перед прибытием президента США Дональда Трампа в Давос. 21 января 2026
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Меры безопасности на швейцарском альпийском курорте был усилены в преддверии визита американского президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в среду, передаёт корреспондент РИА Новости.
В городе ограничено движение автотранспорта, часть парковок закрыты. Регулировщики разворачивают автомобили, перенаправляя их на пути объезда.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Встречу Трампа и Мерца в Давосе отменили, пишет Reuters
Вчера, 14:33
Часть дорог перекрыта даже для пешеходов. В зону вокруг конгресс-центра, где проходят главные события форума, пускают только по аккредитационным бейджам.
На улицах дежурит полиция, а над городом периодически кружат вертолеты.
В Давосе и в других городах Швейцарии в последние дни проходят протесты против визита американского лидера на ВЭФ. Так, активисты в вечернее время проецируют лозунги против Трампа на горнолыжные склоны Давоса, акции протеста и столкновения протестующих с полицией прошли в Цюрихе и Берне.
Трамп прибудет в Давос с задержкой из-за неполадок и замены самолёта.
В среду он должен выступить на форуме, затем запланирован ряд двусторонних встреч. В четверг президент США должен изложить подробности "Совета мира" по Газе.
В случае хорошей погоды ожидается, что из аэропорта Цюриха он отправится на форум на вертолете.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе
Вчера, 12:42
"Этот 22-метровый вертолет Sikorsky, оснащен военной техникой, аналогичной той, что используется на борту президентского самолета Air Force One. Во время президентских поездок вертолеты обычно летают строем по три единицы, чтобы скрыть точное местоположение президента. Они также регулярно меняются местами во время полета", - пишет издание 24 heures.
В случае плохой погоды он будет добираться на бронированном лимузине "The Beast".
Ожидается, что Трамп остановится в отеле Alpengold на окраине Давоса, где жил в предыдущие визиты в 2018 и 2020 годах.
"На крышах будут размещены солдаты и снайперы. Армия и полиция контролируют зоны безопасности с ограниченным доступом на земле. Воздушное пространство в радиусе 46 километров закрыто", - сообщает издание Blick.
ВЭФ в Давосе проходит с 19 по 23 января.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу в Елисейском дворце в темных очках - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с Трампом
Вчера, 10:25
 
В миреДавосЦюрихШвейцарияДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
