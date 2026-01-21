Силы безопасности патрулируют территорию перед прибытием президента США Дональда Трампа в Давос. 21 января 2026

Силы безопасности патрулируют территорию перед прибытием президента США Дональда Трампа в Давос. 21 января 2026

© REUTERS / Romina Amato Силы безопасности патрулируют территорию перед прибытием президента США Дональда Трампа в Давос. 21 января 2026

В Давосе усилили меры безопасности в преддверии визита Трампа

ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Меры безопасности на швейцарском альпийском курорте был усилены в преддверии визита американского президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в среду, передаёт корреспондент РИА Новости.

В городе ограничено движение автотранспорта, часть парковок закрыты. Регулировщики разворачивают автомобили, перенаправляя их на пути объезда.

Часть дорог перекрыта даже для пешеходов. В зону вокруг конгресс-центра, где проходят главные события форума, пускают только по аккредитационным бейджам.

На улицах дежурит полиция, а над городом периодически кружат вертолеты.

Берне. Давосе и в других городах Швейцарии в последние дни проходят протесты против визита американского лидера на ВЭФ. Так, активисты в вечернее время проецируют лозунги против Трампа на горнолыжные склоны Давоса, акции протеста и столкновения протестующих с полицией прошли в Цюрихе

Трамп прибудет в Давос с задержкой из-за неполадок и замены самолёта.

В среду он должен выступить на форуме, затем запланирован ряд двусторонних встреч. В четверг президент США должен изложить подробности "Совета мира" по Газе.

В случае хорошей погоды ожидается, что из аэропорта Цюриха он отправится на форум на вертолете.

"Этот 22-метровый вертолет Sikorsky, оснащен военной техникой, аналогичной той, что используется на борту президентского самолета Air Force One. Во время президентских поездок вертолеты обычно летают строем по три единицы, чтобы скрыть точное местоположение президента. Они также регулярно меняются местами во время полета", - пишет издание 24 heures.

В случае плохой погоды он будет добираться на бронированном лимузине "The Beast".

Ожидается, что Трамп остановится в отеле Alpengold на окраине Давоса, где жил в предыдущие визиты в 2018 и 2020 годах.

"На крышах будут размещены солдаты и снайперы. Армия и полиция контролируют зоны безопасности с ограниченным доступом на земле. Воздушное пространство в радиусе 46 километров закрыто", - сообщает издание Blick.