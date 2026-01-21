"Несколько приложений, позволяющих идентифицировать товары американского производства в супермаркетах, становятся все более популярными как инструменты, помогающие потребителям избегать покупки американских товаров. Приложение UdenUSA, что переводится как "Без США", в настоящее время является одним из самых скачиваемых в стране", - пишет издание.