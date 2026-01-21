Минтранс и МВД будут делиться данными о пересекающих границу пассажирах

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ будет получать информацию об иностранцах и лицах без гражданства, прибывающих в Россию на самолете, а также о водителях, осуществляющих международные автомобильные перевозки в России, следует из распоряжения правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.