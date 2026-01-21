Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Дании надеется, что страна сможет вести диалог с командой Трампа - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 21.01.2026 (обновлено: 23:30 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/daniya-2069445405.html
Глава МИД Дании надеется, что страна сможет вести диалог с командой Трампа
Глава МИД Дании надеется, что страна сможет вести диалог с командой Трампа - РИА Новости, 21.01.2026
Глава МИД Дании надеется, что страна сможет вести диалог с командой Трампа
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил надежду, что теперь сможет вести диалог о статусе Гренландии напрямую с командой президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T23:28:00+03:00
2026-01-21T23:30:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/78/1517127836_0:0:2550:1434_1920x0_80_0_0_994b78d7942a2661103bee557d70ed1b.jpg
https://ria.ru/20260115/pretenzii-2067952281.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/78/1517127836_14:0:2550:1902_1920x0_80_0_0_47addeb8962f93cf0b657a63b055f464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен
Глава МИД Дании надеется, что страна сможет вести диалог с командой Трампа

Расмуссен надеется, что Дания теперь может вести диалог с командой Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛарс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил надежду, что теперь сможет вести диалог о статусе Гренландии напрямую с командой президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер.
"Я надеюсь, это сигнал, что теперь мы можем вести переговоры с людьми Трампа", - цитирует агентство Расмуссена.
Глава датского МИД также выразил надежду на то, что диалог о статусе Гренландии продолжится "по более нормальным каналам связи, а не в соцсети Truth Social", которую создал и использует Трамп.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию
15 января, 03:00
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала