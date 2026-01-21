Рейтинг@Mail.ru
МИД Дании прокомментировал обещания Трампа не захватывать Гренландию
20:45 21.01.2026
МИД Дании прокомментировал обещания Трампа не захватывать Гренландию
МИД Дании прокомментировал обещания Трампа не захватывать Гренландию

МИД Дании назвал позитивным обещание Трампа не захватывать Гренландию силой

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен счел позитивными слова президента США Дональда Трампа о том, что он не будет силой захватывать Гренландию, передает агентство Рейтер.
"Расмуссен заявил в среду, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не будет применять силу для захвата Гренландии, является позитивным", - пишет агентство.
Министр добавил, что Дания продолжит двигаться по дипломатическому пути в вопросе Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
