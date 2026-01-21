https://ria.ru/20260121/daniya-2069337506.html
Стармер анонсировал визит премьера Дании в Великобританию
Премьер Соединенного Королевства Кир Стармер на фоне притязаний США на Гренландию анонсировал визит в Великобританию в четверг главы правительства Дании Метте... РИА Новости, 21.01.2026
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_3b6dbf860d4a71c3f610902d3623e3c4.jpg
Стармер анонсировал визит премьера Дании в Великобританию
Стармер анонсировал визит Фредериксен в Великобританию 22 января