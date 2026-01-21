Рейтинг@Mail.ru
15:51 21.01.2026
Стармер анонсировал визит премьера Дании в Великобританию
Стармер анонсировал визит премьера Дании в Великобританию
Премьер Соединенного Королевства Кир Стармер на фоне притязаний США на Гренландию анонсировал визит в Великобританию в четверг главы правительства Дании Метте... РИА Новости, 21.01.2026
в мире
гренландия
дания
сша
кир стармер
метте фредериксен
дональд трамп
в мире, гренландия, дания, сша, кир стармер, метте фредериксен, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Кир Стармер, Метте Фредериксен, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Стармер анонсировал визит премьера Дании в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
ЛОНДОН, 21 янв - РИА Новости. Премьер Соединенного Королевства Кир Стармер на фоне притязаний США на Гренландию анонсировал визит в Великобританию в четверг главы правительства Дании Метте Фредериксен.
"Мы продолжим конструктивное взаимодействие. За последние дни я получил множество международных звонков, а премьер Дании прибывает завтра в Соединенное Королевство для двусторонних переговоров", - заявил Стармер в британском парламенте.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Датские военные в порту Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Дания планирует отправить в Гренландию до тысячи солдат, сообщают СМИ
В миреГренландияДанияСШАКир СтармерМетте ФредериксенДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
