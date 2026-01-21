СМИ: Дания беспокоится о возможных экономических трудностях из-за США

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Копенгаген начинает беспокоиться о возможных экономических трудностях, с которыми Дания может столкнуться из-за мер президента США Дональда Трампа, пишет журнал Economist со ссылкой на неназванных датских чиновников.
В субботу американский президент сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Решимость Дании не уступать Трампу ни дюйма земли настолько глубоко укоренилась, что в столице мало кто даже выражает опасения по поводу последствий для экономики от его пошлин. Однако в частном порядке чиновники начинают беспокоиться о давлении и экономических трудностях, которые могут настигнуть страну в ближайшие несколько недель", - говорится в сообщении.
По информации журнала, политики опасаются, какие ещё экономические инструменты может использовать Трамп по мере усиления напряжённости, и примет ли Евросоюз ответные меры. Как отмечает издание, захват Гренландии силой обойдётся Штатам "разорительно дорого" и может повлечь за собой изнурительную, многомесячную военно-морскую операцию.
"Население будет недружелюбным, а окружающая среда - одной из наименее гостеприимных на Земле... Датчане сыты Трампом по горло и опасаются того, что он может сделать дальше", - пишет Economist.