СМИ: Дания беспокоится о возможных экономических трудностях из-за США

По информации журнала, политики опасаются, какие ещё экономические инструменты может использовать Трамп по мере усиления напряжённости, и примет ли Евросоюз ответные меры. Как отмечает издание, захват Гренландии силой обойдётся Штатам "разорительно дорого" и может повлечь за собой изнурительную, многомесячную военно-морскую операцию.