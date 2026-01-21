В Коми задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

https://ria.ru/20260121/chp-2069186389.html
Житель города Инта в Коми задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки, с семьей которой у него был затяжной конфликт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Житель города Инта в Коми задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки, с семьей которой у него был затяжной конфликт, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
Как отмечается, после исчезновения живущей в Инте
14-летней девочки следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ
(умышленное причинение смерти другому человеку). При его расследовании были получены данные о причастности к преступлению мужчины, с которым у семьи девочки был затяжной конфликт, уточнили в СУСК.
"Подозреваемый задержан, в отношении него будет инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тело девочки с телесными повреждениями было обнаружено в нежилой квартире подъезда, где живет и ее семья, и фигурант.