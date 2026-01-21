https://ria.ru/20260121/chitay-2069383579.html
Суд рассмотрит дело о пропаганде "Читай-городом" нетрадиционных отношений
Суд рассмотрит дело о пропаганде "Читай-городом" нетрадиционных отношений
Суд рассмотрит дело о пропаганде "Читай-городом" нетрадиционных отношений
Йошкар-Олинский городской суд 11 февраля рассмотрит протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, составленный на ООО "Грамота" (входит в состав... РИА Новости, 21.01.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв – РИА Новости. Йошкар-Олинский городской суд 11 февраля рассмотрит протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, составленный на ООО "Грамота" (входит в состав федеральной сети книжных магазинов "Читай-город"), сообщили РИА Новости в суде.
"В Йошкар-Олинский городской суд поступил протокол о привлечении к административной ответственности ООО "Грамота" по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ
(пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)", - сообщили агентству в суде.
Что именно стало причиной составления протокола, в суде не рассказали. По словам собеседницы агентства, заседание назначено на 11 февраля.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, организации грозит штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что 26 декабря 2025 года Центральный районный суд города Читы Забайкальского края
оштрафовал ООО "Грамота" за пропаганду в продаваемых изданиях нетрадиционных сексуальных отношений на 800 тысяч рублей. Руководитель юридического департамента федеральной сети книжных магазинов "Читай-город" Виталий Фурсов заявил РИА Новости, что компания планирует обжаловать штраф.