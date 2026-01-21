Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело о пропаганде "Читай-городом" нетрадиционных отношений - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/chitay-2069383579.html
Суд рассмотрит дело о пропаганде "Читай-городом" нетрадиционных отношений
Суд рассмотрит дело о пропаганде "Читай-городом" нетрадиционных отношений - РИА Новости, 21.01.2026
Суд рассмотрит дело о пропаганде "Читай-городом" нетрадиционных отношений
Йошкар-Олинский городской суд 11 февраля рассмотрит протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, составленный на ООО "Грамота" (входит в состав... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:03:00+03:00
2026-01-21T18:03:00+03:00
происшествия
россия
чита
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151900/63/1519006336_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a1f7a1a1fec1e7e9476ad50e07449504.jpg
https://ria.ru/20251227/sudya-2065061802.html
россия
чита
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151900/63/1519006336_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f913ff65085fd2e6360147dfdfd1c5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чита, забайкальский край
Происшествия, Россия, Чита, Забайкальский край

Суд рассмотрит дело о пропаганде "Читай-городом" нетрадиционных отношений

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Библионочь"
Всероссийская акция Библионочь - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Всероссийская акция "Библионочь". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв – РИА Новости. Йошкар-Олинский городской суд 11 февраля рассмотрит протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, составленный на ООО "Грамота" (входит в состав федеральной сети книжных магазинов "Читай-город"), сообщили РИА Новости в суде.
"В Йошкар-Олинский городской суд поступил протокол о привлечении к административной ответственности ООО "Грамота" по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)", - сообщили агентству в суде.
Что именно стало причиной составления протокола, в суде не рассказали. По словам собеседницы агентства, заседание назначено на 11 февраля.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, организации грозит штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что 26 декабря 2025 года Центральный районный суд города Читы Забайкальского края оштрафовал ООО "Грамота" за пропаганду в продаваемых изданиях нетрадиционных сексуальных отношений на 800 тысяч рублей. Руководитель юридического департамента федеральной сети книжных магазинов "Читай-город" Виталий Фурсов заявил РИА Новости, что компания планирует обжаловать штраф.
Верховный суд России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Признавший ЛГБТ* экстремистской организацией судья может стать зампредом ВС
27 декабря 2025, 15:27
 
ПроисшествияРоссияЧитаЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала