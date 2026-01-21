https://ria.ru/20260121/chislo-2069302161.html
Cлюсарь заявил о непростой обстановке в Ростовской области
Cлюсарь заявил о непростой обстановке в Ростовской области - РИА Новости, 21.01.2026
Cлюсарь заявил о непростой обстановке в Ростовской области
Обстановка в Ростовской области осложняется, растет число воздушных атак, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 21.01.2026
Cлюсарь заявил о непростой обстановке в Ростовской области из-за атак БПЛА