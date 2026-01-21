Рейтинг@Mail.ru
Cлюсарь заявил о непростой обстановке в Ростовской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 21.01.2026
Cлюсарь заявил о непростой обстановке в Ростовской области
Cлюсарь заявил о непростой обстановке в Ростовской области - РИА Новости, 21.01.2026
Cлюсарь заявил о непростой обстановке в Ростовской области
Обстановка в Ростовской области осложняется, растет число воздушных атак, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
юрий слюсарь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ростовская область
россия
ростовская область, россия, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Юрий Слюсарь , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Cлюсарь заявил о непростой обстановке в Ростовской области

Cлюсарь заявил о непростой обстановке в Ростовской области из-за атак БПЛА

Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Юрий Слюсарь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Обстановка в Ростовской области осложняется, растет число воздушных атак, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Обстановка в регионе непростая, осложняется. Растет число воздушных атак", - сказал он на совещании по подведению итогов работы МЧС в Южном федеральном округе в 2025 году под председательством замглавы МЧС России Анатолия Супруновского.
Слюсарь добавил, что обстановка требует еще более оперативной работы по оказанию своевременной помощи людям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Ростовская область
Россия
Юрий Слюсарь
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
