Чернышенко рассказал о среде с понятными детям образами героев сказок

Он добавил, что это создает хороший фундамент для дальнейшего развития ребенка в начальной школе и обеспечивает преемственность и единство образовательного пространства.

В 2024 году по инициативе был запущен конкурс "Родная игрушка". Его цель - стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.