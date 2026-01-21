https://ria.ru/20260121/chernyshenko-2069419508.html
Чернышенко рассказал о среде с понятными детям образами героев сказок
Чернышенко рассказал о среде с понятными детям образами героев сказок - РИА Новости, 21.01.2026
Чернышенко рассказал о среде с понятными детям образами героев сказок
Правительство РФ создает среду с понятными детям образами героев русских сказок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T20:28:00+03:00
2026-01-21T20:28:00+03:00
2026-01-21T20:29:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972863_0:48:3150:1820_1920x0_80_0_0_108092be5d3937df03f8da3fe8f817b3.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069404243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972863_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4cc944c2b532e7bc28c52c5ab2bccdc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко рассказал о среде с понятными детям образами героев сказок
Чернышенко: кабмин создает среду с понятными детям образами героев сказок