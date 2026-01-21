Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о среде с понятными детям образами героев сказок - РИА Новости, 21.01.2026
20:28 21.01.2026
Чернышенко рассказал о среде с понятными детям образами героев сказок
Чернышенко рассказал о среде с понятными детям образами героев сказок
Правительство РФ создает среду с понятными детям образами героев русских сказок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко рассказал о среде с понятными детям образами героев сказок

Чернышенко: кабмин создает среду с понятными детям образами героев сказок

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство РФ создает среду с понятными детям образами героев русских сказок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Создаём воспитательную среду с использованием близких и понятных детям образов героев русских сказок, былин. Через них прививаем ребятам наши традиционные духовно-нравственные ценности", - сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Он добавил, что это создает хороший фундамент для дальнейшего развития ребенка в начальной школе и обеспечивает преемственность и единство образовательного пространства.
В 2024 году по инициативе был запущен конкурс "Родная игрушка". Его цель - стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.
Путин прокомментировал рекомендации правительства по работе детских садов
