19:07 21.01.2026
Правительство совершенствует режим работы детсадов, заявил Чернышенко
Правительство совершенствует режим работы детсадов, заявил Чернышенко

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство будет совершенствовать режим работы детских садов в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Продолжим работу с губернаторами и коллегами по совершенствованию вот этих режимов посещения", - сказал Чернышенко в ходе совещания с членами правительства.
Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Путин прокомментировал рекомендации правительства по работе детских садов
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
