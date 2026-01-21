В Черновцах прохожие отбили у сотрудников военкомата мужчину

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Прохожие в Черновцах на Украине отбили у сотрудников военкомата мужчину, которого силой волокли в автомобиль, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Черновцах прохожие отбили у военкомов мужчину. Несколько сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) тащили упирающегося парня в свой автомобиль. Однако местные жители смогли в последний момент вырвать мобилизуемого из рук военкомов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
