В Челябинске завели дело после сообщений о насилии над школьником

ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело о халатности расследуют в Челябинске после сообщений о противоправных действиях троих школьников в отношении одноклассника в образовательном учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.