В Челябинске завели дело после сообщений о насилии над школьником

ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело о халатности расследуют в Челябинске после сообщений о противоправных действиях троих школьников в отношении одноклассника в образовательном учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
По данным СК РФ, в медиапространстве распространяется информация о том, что в образовательном учреждении Челябинска в сентябре 2025 года трое учащихся совершали противоправные действия в отношении одноклассника. Отмечается, что в связи с произошедшим мать потерпевшего обратилась к председателю Следственного комитета Российской Федерации. СМИ сообщают, что речь идет о третьеклассниках и насилии.
"
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 293 УК РФ (халатность)", - сказала собеседница агентства.
Как сообщал СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.
