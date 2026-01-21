Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске завели дело после сообщений о насилии над школьником - РИА Новости, 21.01.2026
17:31 21.01.2026
В Челябинске завели дело после сообщений о насилии над школьником
В Челябинске завели дело после сообщений о насилии над школьником
Уголовное дело о халатности расследуют в Челябинске после сообщений о противоправных действиях троих школьников в отношении одноклассника в образовательном...
2026-01-21T17:31:00+03:00
2026-01-21T17:31:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
челябинск
челябинская область
происшествия, россия, челябинск, челябинская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске завели дело после сообщений о насилии над школьником

В Челябинске завели дело после сообщений о насилии школьников над одноклассником

ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело о халатности расследуют в Челябинске после сообщений о противоправных действиях троих школьников в отношении одноклассника в образовательном учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
По данным СК РФ, в медиапространстве распространяется информация о том, что в образовательном учреждении Челябинска в сентябре 2025 года трое учащихся совершали противоправные действия в отношении одноклассника. Отмечается, что в связи с произошедшим мать потерпевшего обратилась к председателю Следственного комитета Российской Федерации. СМИ сообщают, что речь идет о третьеклассниках и насилии.
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 293 УК РФ (халатность)", - сказала собеседница агентства.
Как сообщал СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.
ПроисшествияРоссияЧелябинскЧелябинская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
