https://ria.ru/20260121/businka-2069327078.html
Коза Бусинка с Городской фермы на ВДНХ ждет пополнение
Коза Бусинка с Городской фермы на ВДНХ ждет пополнение - РИА Новости, 21.01.2026
Коза Бусинка с Городской фермы на ВДНХ ждет пополнение
Коза Бусинка с Городской фермы на ВДНХ в Москве ждет пополнение, она должна родить в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:10:00+03:00
2026-01-21T15:10:00+03:00
2026-01-21T15:10:00+03:00
хорошие новости
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069326547_0:34:701:428_1920x0_80_0_0_c8063f8dc59db2e3b5edae0ba4bcf3a9.jpg
https://ria.ru/20260121/katjusha-2069305807.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069326547_0:0:701:525_1920x0_80_0_0_884abff366f4d68261facc63c6b07466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Хорошие новости, Москва, Общество
Коза Бусинка с Городской фермы на ВДНХ ждет пополнение
Коза Бусинка с Городской фермы на ВДНХ должна родить в апреле
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Коза Бусинка с Городской фермы на ВДНХ в Москве ждет пополнение, она должна родить в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
"Коза Бусинка метис зааненской породы и двухцветный валийский козел Викинг, которые живут на Городской Ферме на ВДНХ, в конце прошлого года были на "свидании". В итоге, как сообщил ветврач, теперь ожидается прибавление. Беременность у коз длится пять месяцев, так что в конце апреля Бусинка должна уже родить", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что сейчас Бусинка чувствует себя хорошо, она стала больше есть, что связано с ее положением.