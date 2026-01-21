Рейтинг@Mail.ru
В Брянске спасатели продолжают поиски детей, провалившихся под лед - РИА Новости, 21.01.2026
21:06 21.01.2026
В Брянске спасатели продолжают поиски детей, провалившихся под лед
происшествия, брянск
Происшествия, Брянск
© Фото : Брянский Следком/TelegramСотрудник СК России на месте гибели детей на реке Десна в Брянске
Сотрудник СК России на месте гибели детей на реке Десна в Брянске. Архивное фото
ТУЛА, 21 янв – РИА Новости. Спасатели продолжают искать детей, провалившихся под лед на реке Десна в Брянске, к операции присоединились специалисты по водолазным работам из Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городской администрации.
Во вторник горадминистрация сообщила, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, несовершеннолетние катались на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двух или более лиц (часть 3 статьи 109 УК РФ).
"Завершаются первые сутки поиска детей, утонувших вчера днём в Десне в микрорайоне Московский. Сейчас на месте, где двое мальчиков провалились под лёд, работают спасатели управления по делам гражданской обороны и защите населений и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска. Днём к операции присоединились специалисты по водолазным работам из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что акваторию поиска расширили благодаря массовому участию спасателей, сейчас она превышает 2 тысячи квадратных метров. Во льду для погружения спасателей и техники пробурили больше 500 лунок.
"Пока поиски не дали результата. Работы будут идти до наступления темноты и продолжатся завтра утром", - добавили в горадминистрации.
ПроисшествияБрянск
 
 
