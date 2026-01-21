Рейтинг@Mail.ru
"Бледная тень". В Британии неожиданно ответили на слова Лаврова
13:18 21.01.2026 (обновлено: 14:55 21.01.2026)
"Бледная тень". В Британии неожиданно ответили на слова Лаврова
Читатели британской газеты Daily Mail признали неудобную правду о своей стране после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Великобританию стоит...
в мире
великобритания
россия
сергей лавров
евросоюз
великобритания
россия
"Бледная тень". В Британии неожиданно ответили на слова Лаврова

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail признали неудобную правду о своей стране после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Великобританию стоит называть просто Британией.
"К сожалению, Лавров прав. Мы стали лишь бледной тенью самих себя после того, как каждое правительство начиная со времен Второй мировой войны предавало нас снова и снова. Мне действительно грустно от этой мысли", — написал один комментатор.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров считает, что Британию не следует называть великой
Вчера, 13:00
"Он прав, Стармер разрушил эту страну", — отметил другой.
"Он попал в точку. Мы утратили право называться "великими"", — подчеркнул третий.
"Он совершенно прав. За это следует поблагодарить как нынешнее, так и предыдущее правительство. Я использую термин "Соединенное Королевство", хотя иногда мне кажется, что он тоже уже не годится", — выразил мнение еще один пользователь.
"Лавров прав — мы больше не великая страна, потому что во главе этого слабого и вероломного лейбористского правительства стоят не те люди. Как низко мы пали по сравнению с прежними временами!", — заключили читатели.
Накануне Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что Британию следует называть именно Британией, так как это единственная страна в мире, которая сама себя называет себя великой. Он также иронично отметил, что Лондон все чаще начал говорить от имени ЕС, и может, уже подал заявление о вступлении обратно в союз.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Заявление посла России вызвало панику в Британии
19 января, 14:26
 
