Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Читатели британской газеты Daily Mail признали неудобную правду о своей стране после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Великобританию стоит называть просто Британией.

"К сожалению, Лавров прав. Мы стали лишь бледной тенью самих себя после того, как каждое правительство начиная со времен Второй мировой войны предавало нас снова и снова. Мне действительно грустно от этой мысли", — написал один комментатор.

"Он прав, Стармер разрушил эту страну", — отметил другой.

"Он попал в точку. Мы утратили право называться "великими"", — подчеркнул третий.

"Он совершенно прав. За это следует поблагодарить как нынешнее, так и предыдущее правительство. Я использую термин "Соединенное Королевство", хотя иногда мне кажется, что он тоже уже не годится", — выразил мнение еще один пользователь.

"Лавров прав — мы больше не великая страна, потому что во главе этого слабого и вероломного лейбористского правительства стоят не те люди. Как низко мы пали по сравнению с прежними временами!", — заключили читатели.