Рейтинг@Mail.ru
"Что похуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа - РИА Новости, 21.01.2026
06:50 21.01.2026
"Что похуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа
в мире
давос
сша
франция
дональд трамп
владимир зеленский
александр меркурис
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:42:2000:1168_1920x0_80_0_0_e048511d1b704c943679eda02cc95b8e.jpg
в мире, давос, сша, франция, дональд трамп, владимир зеленский, александр меркурис, politico, мирный план сша по украине
В мире, Давос, США, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Politico, Мирный план США по Украине
"Что похуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа

Меркурис: Зеленский не поехал в Давос, опасаясь жесткого приема от Трампа

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский решил не посещать Всемирный экономический форум в Давосе, опасаясь жесткого приема со стороны президента США Дональда Трампа, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский узнал, что Трамп опубликовал сообщение от (Президента Франции Эммануэля. — Прим. Ред.) Макрона, которое отправлялось в конфиденциальном порядке, и испугался, что если так Трамп обошелся с Макроном, то с ним сделает уже что похуже", — пояснил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Раде задали Зеленскому вопрос после ударов по Киеву
05:42
По словам эксперта, публикация частного сообщения от лидера государства не просто удивляет, но и заставляет задуматься о том, что это некий знак, который Трамп отправил Макрону как одному из тех, кто его критикует.
"И его (Зеленского. — Прим. Ред.) это удивило, заставив вспомнить о собственном не самом приятном опыте общения с Трампом. Повторять такое явно не захочется", — подытожил Меркурис.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп ответил на угрозы ЕС применить "торговую базуку"
06:21
Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Газета Politico, в свою очередь, писала, что их встреча на данный момент не запланирована.
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Позже украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса главы киевского режима утверждал, что его выступление на форуме вовсе не планировалось.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Журналист рассказал, почему Зеленского унизили в Давосе
04:23
 
В миреДавосСШАФранцияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисPoliticoМирный план США по Украине
 
 
