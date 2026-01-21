"Что похуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский решил не посещать Всемирный экономический форум в Давосе, опасаясь жесткого приема со стороны президента США Дональда Трампа, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, публикация частного сообщения от лидера государства не просто удивляет, но и заставляет задуматься о том, что это некий знак, который Трамп отправил Макрону как одному из тех, кто его критикует.
"И его (Зеленского. — Прим. Ред.) это удивило, заставив вспомнить о собственном не самом приятном опыте общения с Трампом. Повторять такое явно не захочется", — подытожил Меркурис.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Газета Politico, в свою очередь, писала, что их встреча на данный момент не запланирована.
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Позже украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса главы киевского режима утверждал, что его выступление на форуме вовсе не планировалось.