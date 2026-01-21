Британия рассматривает отправку в Гренландию разведчастей, пишут СМИ

ЛОНДОН, 21 янв – РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность отправить в Гренландию разведывательные части военно-воздушных и военно-морских сил, а также разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon, сообщает газета i Paper со ссылкой на источники.
"В ходе продолжающихся обсуждений может быть предусмотрено развертывание (в Гренландии – ред.) войск и частей морской и воздушной разведки, включая морские самолеты Boeing P-8 Poseidon в составе британских ВВС", - говорится в статье.
Как отмечает издание, британские власти надеются, что президент США Дональд Трамп откажется от своей позиции по Гренландии, если увидит, что Европа сама способна защитить остров от возможных угроз.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. После угроз Трампа ввести в феврале пошлины из-за Гренландии несколько стран, в том числе ФРГ и Нидерланды, сообщили о завершении миссии на острове и возвращении своих военных.