ПВО сбила 32 дрона ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 32 дрона ВСУ над российскими регионами - 21.01.2026
ПВО сбила 32 дрона ВСУ над российскими регионами
ПВО России с за девять часов перехватила и уничтожила 32 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:26:00+03:00
2026-01-21T18:26:00+03:00
2026-01-21T18:39:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
азовское море
черное море
безопасность
россия
азовское море
черное море
россия, азовское море, черное море, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Черное море, Безопасность
ПВО сбила 32 дрона ВСУ над российскими регионами
МО: средства ПВО сбили 32 БПЛА ВСУ над российскими регионами