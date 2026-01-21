Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два человека - РИА Новости, 21.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 21.01.2026
При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два человека
При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два человека
В Запорожской области за последние сутки от атак ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 21.01.2026
2026
При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два человека

В Запорожской области за последние сутки от атак ВСУ пострадали два человека

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. В Запорожской области за последние сутки от атак ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зарегистрировано девять фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области. К сожалению, пострадали два человека", - написал он в канале в Мах.
В городе Васильевке в результате атак БПЛА пострадали двое мужчин 1961 и 1939 годов рождения, также повреждены два легковых автомобиля, сообщил Балицкий. Один пострадавший мужчина госпитализирован, второму оказана медицинская помощь без госпитализации.
В городе Днепрорудном беспилотник атаковал автозаправочную станцию, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. В городе Каменке-Днепровской в результате атак беспилотников повреждены легковой автомобиль и остекление частного жилого дома, обошлось без пострадавших. В поселке Михайловка в результате атак БПЛА повреждены легковой автомобиль, в селе Октябрьское в результате атаки БПЛА повреждены два частных жилых дома, пострадавших нет, добавил Балицкий.
