Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее выросло до 11

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 11 человек, девять госпитализированы, в том числе двое детей, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.
"По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей. Желаю им скорейшего выздоровления", — написал глава республики.
Ранее Кумпилов сообщал о прилете БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи. Начался пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку.
В больницы доставили семь пострадавших, их жизни вне опасности. Двух раненых планируется перевезти на лечение в Краснодар.
По предварительной информации, сгорели 15 автомобилей, повреждены еще 25.
Глава Адыгеи пообещал помощь всем нуждающимся. В поселке разворачивают ПВР.
В Тахтамукайском районе ввели режим ЧС. Как сообщил Кумпилов, с утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности.