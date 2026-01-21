Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее выросло до 11
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 21.01.2026 (обновлено: 11:01 21.01.2026)
Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее выросло до 11
Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее выросло до 11 - РИА Новости, 21.01.2026
Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее выросло до 11
Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 11 человек, девять госпитализированы, в том числе двое детей, сообщил в Telegram-канале глава республики... РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
республика адыгея
республика адыгея
происшествия, республика адыгея
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Адыгея
Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее выросло до 11

Число пострадавших при атаке БПЛА на жилой дом в Адыгее выросло до 11 человек

Последствия атаки БПЛА на Адыгею
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Мурат Кумпилов/Telegram
Последствия атаки БПЛА на Адыгею
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 11 человек, девять госпитализированы, в том числе двое детей, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.
"По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей. Желаю им скорейшего выздоровления", — написал глава республики.
Ранее Кумпилов сообщал о прилете БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи. Начался пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку.
В больницы доставили семь пострадавших, их жизни вне опасности. Двух раненых планируется перевезти на лечение в Краснодар.
По предварительной информации, сгорели 15 автомобилей, повреждены еще 25.
Глава Адыгеи пообещал помощь всем нуждающимся. В поселке разворачивают ПВР.
В Тахтамукайском районе ввели режим ЧС. Как сообщил Кумпилов, с утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика Адыгея
 
 
