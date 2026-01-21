Рейтинг@Mail.ru
На Кубани рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА
02:07 21.01.2026 (обновлено: 10:51 21.01.2026)
На Кубани рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА, в том числе боевая часть, упали рядом с многоквартирным домом в Афипском на Кубани, жильцов эвакуируют, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 21.01.2026
происшествия, северский район, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Северский район, Вениамин Кондратьев
На Кубани рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА

Кондратьев: Кубань и Адыгея подверглись атаке украинских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА, в том числе боевая часть, упали рядом с многоквартирным домом в Афипском на Кубани, жильцов эвакуируют, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Главы городов и районов Кубани оперативно докладывают о ситуации. Самая серьезная сейчас в Северском районе. Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них - боевая часть. В настоящий момент жильцов 4-подъездного 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Он добавил, что соседний с Краснодаром Тахтамукайский район также подвергся атаке. По информации главы Адыгеи Мурата Кумпилова, из-за налета дронов повреждения получили многоквартирный дом и парковка, 11 человек пострадали.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Из-за атаки БПЛА в Адыгее пострадали восемь человек
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСеверский районВениамин Кондратьев
 
 
