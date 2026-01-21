https://ria.ru/20260121/bpla-2069196440.html
На Кубани рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА
На Кубани рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА
На Кубани рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА, в том числе боевая часть, упали рядом с многоквартирным домом в Афипском на Кубани, жильцов эвакуируют, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
специальная военная операция на украине
происшествия
северский район
вениамин кондратьев
северский район
На Кубани рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА
